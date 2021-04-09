ATO'dan Filistin ile ticari iş birliği için girişim - Son Dakika

ATO'dan Filistin ile ticari iş birliği için girişim

09.04.2021 11:45
ATO'dan Filistin ile ticari iş birliği için girişim, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO), Filistin'in Ankara Büyükelçiliği ve Kudüs Arap Ticaret ve Sanayi Odası (JACCI) tarafından online "Filistin ile İş birliği Fırsatları Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

Ankara Ticaret Odası (ATO), Filistin'in Ankara Büyükelçiliği ve Kudüs Arap Ticaret ve Sanayi Odası (JACCI) tarafından online "Filistin ile İş birliği Fırsatları Bilgilendirme Semineri" düzenlendi. Seminer öncesinde ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Kudüs Arap Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamal Obedat tarafından iki ülke arasındaki ticari iş birliğinin geliştirilmesi için protokol imzalandı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın da katıldığı seminerin açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, Türkiye ile Filistin'in dış ticaretinin 2020 yılı sonu itibarıyla 120 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirterek, bu rakamın 2019 yılına göre yüzde 58 oranında artış göstermesine rağmen hala düşük seviyede olduğunu söyledi. Baran, "Bizim iki ülkenin tacirlerinin meslek kuruluşları olarak bu rakamı yukarılara taşımamız gerekiyor. İnşallah bugünkü toplantı başarıya ulaşır ve ticari ilişkilerimiz hem gelişir hem de derinleşir" diye konuştu.

Baran, Filistin ekonomisinin güçlenmesi için destek vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta ifade ettiği gibi Türkiye, Filistin davasına hiçbir zaman sırtını dönmedi, dönmeyecek de. Filistin ekonomisinin güçlenmesi, işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için elimizdeki tüm imkanlarla yanınızdayız" dedi.

Baran, Türkiye ile Filistin'in yüzyıllar öncesine dayanan bağları olduğunu belirterek, "Devletlerimiz arasındaki yakın ilişkinin ötesinde Türk milleti olarak Filistin halkını kardeşlerimiz olarak görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılında Davos Zirvesi'ndeki "One minute" çıkışının Türkiye'nin Filistin davasına gösterdiği duyarlılığın en açık göstergesi olarak tarihe geçtiğini kaydeden Baran, "Başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, bitişik ve egemen bir Filistin devleti için mücadelenizde yanınızdayız. Filistin'in içinde bulunduğu ekonomik, siyasi ve coğrafi şartları biliyoruz. Elimizden geldiğince de sizlere destek olmak istiyoruz. Bu kapsamda karşılıklı ticari ilişkileri geliştirmeyi, hatta Filistin'in ithalatını azaltmayı da görev ediniyoruz" diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) iştiraki olan TOBB BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri Şirketi'nin Cenin'de bir organize sanayi bölgesi kurmak üzere çalışma yürüttüğünü hatırlatan Baran, "Bu organize sanayi bölgesi Filistin'in dış ticaretindeki bağımlılığı azaltma noktasında önemli bir işlev üstlenecek" dedi.

Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa da, iki ülkenin başkentlerinin odaları arasında protokol imzalanması nedeniyle günün özel bir gün olduğuna dikkat çekerek, "Taraflardan biri Kudüs, tüm Müslümanların kalbinde özel bir yeri var. Diğeri de Ankara, sadece Türkiye değil, bölge değil uluslararası etkisi olan bir şehirdir. İki başkent arasında anlaşmaların olması bütün anlaşmaların anası sayılır" dedi.

Filistin ile Türkiye'nin kardeş ülke olduklarına dikkat çeken Büyükelçi Mustafa, "Ülkelerin derin tarihi bağları var. Geçmişleri ortaktı, bugünleri ortak ve gelecekleri de ortak olacaktır" diye konuştu.

Kudüs Arap Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamal Obedat da konuşmasında pandeminin tüm dünyayı olduğu gibi Filistin'i de etkisi altına aldığını belirterek, salgın sürecinde ziyaretlerin durması nedeniyle Kudüs'ün en fazla bedeli ödediğini söyledi. Ramazan ayı öncesinde eski Kudüs bölgesinde ucuz ve indirimli alışveriş fırsatı verildiğini anlatan Obedat, bu vesileyle iş yerlerine de imkan sağlanmış olduğunu söyledi. Obedat, "Korona döneminde durgunluk yaşayan Mescid-i Aksa'ya hareket getirmek istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Baran ve Obedat, iki oda arasında iş birliğini geliştirmeye yönelik iş birliği protokolünü imzaladı. Seminerde ATO üyelerine Filistin ve Kudüs ekonomisi, turizm ve otelcilik, inşaat ve bilişim teknolojileri sektörlerine ilişkin sunumlar yapıldı. - ANKARA

ATO'dan Filistin ile ticari iş birliği için girişim
ATO'dan Filistin ile ticari iş birliği için girişim
ATO'dan Filistin ile ticari iş birliği için girişim
ATO'dan Filistin ile ticari iş birliği için girişim

Filistin, Türkiye, Ankara, Kudüs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO'dan Filistin ile ticari iş birliği için girişim - Son Dakika Ekonomi


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