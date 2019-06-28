Son Dakika Haberleri: ATO'dan imar barışında çifte talep
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ATO'dan imar barışında çifte talep

1 saat önce

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, "İmar barışında ödeme süresinin uzatılması ve taksitlendirme imkanı sağlanması faydalı olacaktır.

ATO'dan imar barışında çifte talep, System.String[]
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, "İmar barışında ödeme süresinin uzatılması ve taksitlendirme imkanı sağlanması faydalı olacaktır." ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:03 
yönetim kurulu, imar, ato, Ekonomi
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