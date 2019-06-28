ATO'dan imar barışında çifte talep
1 saat önce
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, "İmar barışında ödeme süresinin uzatılması ve taksitlendirme imkanı sağlanması faydalı olacaktır.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, "İmar barışında ödeme süresinin uzatılması ve taksitlendirme imkanı sağlanması faydalı olacaktır." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:03
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