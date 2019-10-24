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ATO'dan İş Yapma Kolaylığı Endeksi değerlendirmesi

39 dakika önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) bir önceki yıla göre 10 basamak yükselmek, Türkiye'nin ara vermeden reformları hayata geçirdiğini ve şirketler açısından iş yapma ortamını sürekli...

ATO'dan İş Yapma Kolaylığı Endeksi değerlendirmesi, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) bir önceki yıla göre 10 basamak yükselmek, Türkiye'nin ara vermeden reformları hayata geçirdiğini ve şirketler açısından iş yapma ortamını sürekli kolaylaştırma yönünde düzenlemeler yaptığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Dünya Bankasının hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde kriterlerini yükselten ülkelerin, yatırım çekme noktasında rekabet güçlerini artırdığını belirtti.

Türkiye'nin iki yıl önce 60'ıncı sırada olduğunu hatırlatan Baran, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 17 basamak çıkarak 43'üncü, bu yıl da 10 basamak daha çıkarak 33'üncü sıraya yükseldik. Söz konusu yükselme, Türkiye'nin ara vermeden reformları hayata geçirdiğini ve şirketler açısından iş yapma ortamını sürekli kolaylaştırma yönünde düzenlemeler yaptığını gösteriyor. Ülkemizin başarısını alkışlıyoruz. Bu başarı Türkiye'de iş ve yatırım ortamını iyileştirmek için kurulan kamu-özel sektör iş birliğinin başarısıdır. Türkiye artık hızlı ve kolay ticaretin adresidir."

Baran, "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un yürürlüğe girmesinin ardından ATO bünyesinde hizmet veren Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünce, "tek noktadan hizmet" uygulamasını başlattıklarına dikkati çekerek, bu uygulamayla şirket kuruluş süresini 30 dakikaya indirdiklerini bildirdi.

Ankara Ticaret Odası, Dünya Bankası, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:22 Kaynak: AA
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