Son Dakika Haberleri: ATO'dan istihdam seferberliğine destek

ATO'dan istihdam seferberliğine destek

1 saat önce

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Ülkemizin geleceği, güçlü bir ekonomi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam desteği çağrısını yürekten destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

ATO'dan istihdam seferberliğine destek, System.String[]
ATO Başkanı Gürsel Baran, "Ülkemizin geleceği, güçlü bir ekonomi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam desteği çağrısını yürekten destekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:55 

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