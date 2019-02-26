ATO'dan istihdam seferberliğine destek
1 saat önce
ATO Başkanı Gürsel Baran, "Ülkemizin geleceği, güçlü bir ekonomi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam desteği çağrısını yürekten destekliyoruz" açıklamasını yaptı.
ATO Başkanı Gürsel Baran, "Ülkemizin geleceği, güçlü bir ekonomi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın istihdam desteği çağrısını yürekten destekliyoruz" açıklamasını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:55
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