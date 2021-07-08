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ATO'dan kadın girişimcilere destek - Son Dakika

ATO'dan kadın girişimcilere destek

08.07.2021 12:05
ATO'dan kadın girişimcilere destek, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Altındağ Belediyesi tarafından Avrupa Birliği Fonu ve Dünya Bankası uygulama desteği ile geçici koruma altındaki Suriyeli kadınlar ile Türk kadınlarının iş hayatına girişlerini sağlayan ANKA projesi kapsamında Beri Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi'nin atölye...

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Altındağ Belediyesi tarafından Avrupa Birliği Fonu ve Dünya Bankası uygulama desteği ile geçici koruma altındaki Suriyeli kadınlar ile Türk kadınlarının iş hayatına girişlerini sağlayan ANKA projesi kapsamında Beri Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi'nin atölye açılışı gerçekleştirildi.

ATO İdea'nın koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında Altındağ Belediyesi Önder Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde kurulan atölyenin açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası olarak hem iki ayrı milletten olan kadınların bir arada iş yapma kültürünün gelişmesi hem ekonomiye kadın girişimci kazandırmaya yönelik böyle bir projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Baran, "Kadının elinin değdiği işte bereket olur. Biz de bu

projeye emek verenlerin önce aile ekonomisine, daha sonra da ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Kadınların ekonomik hayata katılması ve desteklenmesi açısından projenin ve proje kapsamında hayata geçirilen atölyelerin önemine dikkat çeken Baran, "Kadınların kimseye ihtiyaç duymadan kendi ayakları üzerinde durması gelişmiş toplumların en önemli göstergesidir. Kadınların ekonomik hayatta faal olmaları sürdürülebilir ülke ekonomisi dışında istihdam ve iş gücü açısından da çok kıymetli" diye konuştu.

Üreten ve çalışan kadınlara toplumun her zaman ihtiyacı olduğunu vurgulayan Baran, geçici koruma altındaki Suriyeli kadınlar ile Türk kadınlarının iş hayatına girişlerini kolaylaştırmayı amaçlayan proje sayesinde kadınların üretim yaparak iş hayatına dahil olabileceğini söyledi. Baran, "Anka projesi, paylaşmanın ve dayanışmanın gücünü bizlere gösteren bir çalışma oldu. Eğitimler sırasında sosyal fayda sağlayan bu proje, üretim ve satış kısmında da ekonomik fayda sağlayarak hem kişinin hem şehrin hem ülkenin kazanmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise yaptığı konuşmada büyük ilerleme kaydettiklerini dile getirerek, "Hepimizi heyecanlandıran bu projede önemli bir aşamaya geldik. Ancak bu yeterli bir nokta değil. Halkayı büyütüp daha geniş kitlelere

ulaşarak, kadınların ticari hayatta daha fazla yer alması ve yurt dışı pazarlarına açılmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

ATO, Altındağ Belediyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), Türk Eğitim Derneği Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi (TEDÜ İstasyon) ve Sosyal Girişim Kuruluşu JOON ile ortaklaşa yürütülen projenin atölye açılışına İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, TİMKODER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ayhan da katıldı. - ANKARA

ATO'dan kadın girişimcilere destek
ATO'dan kadın girişimcilere destek
ATO'dan kadın girişimcilere destek
ATO'dan kadın girişimcilere destek
ATO'dan kadın girişimcilere destek
ATO'dan kadın girişimcilere destek

Ankara Ticaret Odası, Suriyeli, Altındağ, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO'dan kadın girişimcilere destek - Son Dakika Ekonomi


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