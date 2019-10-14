Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Finansal Yeniden Yapılandırma kararının doğru, önemli ve güzel bir adım olduğunu belirterek, "Bankalarımızın aynı adımı Türkiye ekonomisini sırtlayan KOBİ'lerimize doğru da atmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Türkiye Bankalar Birliğinin banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için başlatılan Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasını değerlendirdi.

Türkiye'de 25 milyon lira ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırılmasının yatırım ve üretim açısından önemli olduğunu ifade eden Baran, şunları kaydetti:

"Finansal Yeniden Yapılandırma kararı, doğru, önemli ve güzel bir adım. Bankalarımızın aynı adımı Türkiye ekonomisini sırtlayan KOBİ'lerimize doğru da atmasını bekliyoruz. İstihdamın yüzde 75'ini sağlayan KOBİ'lerin, toplam krediler içindeki payı yüzde 25 seviyesinde. Küçük ve orta boy işletmelerimiz ekonomimizin bel kemiğidir. Bu kesimin borçlarının yeniden yapılandırılmasının, piyasaları hareketlendirerek ekonomiye olumlu katkı sağlayacağına ve yılın son çeyreğinde de büyümeyi hızlandıracağına inanıyoruz."