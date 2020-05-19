ATO'dan konfeksiyon ve hazır giyim sektörü için teşvik talebi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, konfeksiyon ve hazır giyim sektörünün ekonomideki payını büyütmek için teşvik talep ettiklerini belirterek, "İstihdam deposu tekstil sektörünün gelişmesiyle şehrimizde işsizlik rakamları da gerileyecektir." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre Baran, ATO'nun Konfeksiyon, Hazır Giyim, Triko Meslek Komitesi Toplantısı'na başkanlık etti.

Baran buradaki konuşmasında, sektörün Türkiye ve Ankara ekonomisi açısından önemine dikkati çekti.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün başkentte en çok istihdam sağlayan iş kollarından olduğunu bildiren Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sektörün zor bir dönemden geçtiğini ifade etti.

Yüksek hızlı tren yatırımlarıyla Ankara'nın, civarındaki şehirlerde yaşayan 15 milyonluk bir nüfusun 2 saatlik yolculukla ulaşarak alışveriş yapabileceği bir kent haline geldiğine dikkati çeken Baran, bu avantajın doğru kullanılması gerektiğini vurguladı.

Baran, Ankara'nın sadece savunma sanayisi ve bilişimin değil tekstil sektörünün de başkenti olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ankara ekonomisinde tekstil üretiminin önemli yeri vardır. Bu önemle doğru orantılı bir teşvik sistemi ile sektör daha da geliştirilmelidir. Ankara, konfeksiyon ve hazır giyim sektörünün ekonomideki payını büyütmek için teşvik talep ediyor. İstihdam deposu tekstil sektörünün gelişmesiyle şehrimizde işsizlik rakamları da gerileyecektir."