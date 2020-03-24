ATO'dan Kovid-19'a karşı dayanışma çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dayanışma çağrısında bulunarak, "Eşi görülmemiş bir küresel sorunla karşı karşıyayız. Tek çaresi insan olduğumuzu hatırlamak ve birbirimize elimizden gelen yardımı esirgememek. Varlığı da yokluğu da kirayı da paylaşalım." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı hükümetin aldığı önlemlerle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin önemine dikkati çekerek, sürecin birlik ve beraberlik içinde atlatılabileceğini belirtti.

Başkentte dükkanını, evini kiraya verenlere ve birbirine yardımı dokunacak tüm vatandaşlara çağrıda bulunan Baran, "Bu süreçte imkanı olan elindeki imkanla en yakınındakinden başlamak üzere destek olsun. Bu bir ekmek de olabilir bir ailenin aylık gideri de. Birbirimize destek olmak için gün bugün." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Ankara'da 9 bin 562 işletmenin geçici olarak faaliyetinin durdurulduğunu hatırlatarak, bu durumun, çalışanlar ve aileleriyle yaklaşık 306 bin kişiyi etkilediğini kaydeden Baran, "Eşi görülmemiş bir küresel sorunla karşı karşıyayız. Tek çaresi insan olduğumuzu hatırlamak ve birbirimize elimizden gelen yardımı esirgememek. Varlığı da yokluğu da kirayı da paylaşalım." ifadesini kullandı.

"Alicenap milletimiz, her sıkıntılı dönemi birlik ve beraberlikle atlatmıştır"

Baran, geçici süreyle faaliyeti durdurulan işletmelerin kapalı kaldığı süre boyunca kira ödemekte sorun yaşayacağına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk milleti olarak tarihimiz zor dönemlerde verdiğimiz başarılı mücadele örnekleriyle dolu. Alicenap milletimiz, her sıkıntılı dönemi birlik ve beraberlik içinde atlatmayı bilmiş, her seferinde birbirine kenetlenmiştir. İşte şimdi hepimizin önünde yeni bir mücadele duruyor. Dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs salgınından en az hasarla çıkmamız, bu ülkeyi çocuklarımıza, torunlarımıza parlak geleceğiyle birlikte bırakmamız gerekiyor. Vatandaşlarımız evinde kalarak salgını önleme gayretinde. Bu süreci atlatmak için hükümetimiz desteğini açıkladı. Şimdi sıra bizde. Bu süreci atlatmanın tek yolu paylaşmak. Evde kalalım, sosyal mesafemizi koruyalım ancak gönül mesafemizi yaklaştıralım."

Baran, toplum sağlığı için fedakarlık yapan doktor ve hemşireler başta olmak üzere sağlık çalışanlarına, gıda, sağlık ve temizlik malzemesi üreticileri ile belediye temizlik görevlilerine, perakende sektöründekilere ve tüm çalışanlara teşekkür etti.