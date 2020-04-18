ATO'dan Kovid-19 çalışmasıyla dereceye giren firmaya ödül

Ankara Ticaret Odası (ATO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıkardığı sorunlara yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlayan Coronathon Türkiye yarışmasında dereceye giren firmaya ödül verdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Neoanka Şirketi'nin ortağı ve Genel Müdürü Osman Dağ, ATO'nun 10 bin liralık ödül çekini ATO Başkanı Gürsel Baran'dan aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Baran, "Coronathon Türkiye" etkiliğinin girişimcilerin potansiyelinin daha iyi görünmesine katkı sağladığını belirtti.

İnsanlık tarihinde ilk defa tüm dünyanın ortak bir düşmanla savaştığını kaydeden Baran, başkentten bir firmanın çözümün parçası olarak Kovid-19 mücadele süreci için üç ayrı program üretmesinin çok önemli olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin genç yeteneklerinin, salgına karşı mücadele ihtiyaç duyulan yenilikçi ve yaratıcı çözümleri ortaya koyduklarını anlatan Baran, "Girişimcilerimizin potansiyelini daha iyi görmemizi sağlayan bu etkinlikte, dereceye giren projeler geleceğimiz için umut oldu." ifadesini kullandı.

Baran, Neoanka firmasının projesinin, 1500'den fazla katılımcının olduğu etkinlikte öne çıktığını belirterek, "Ankara Ticaret Odası olarak, başkentin bilişim alanında önde olmasından, kıymetli beyinlerimizin tüm dünyayı etkisi altına alan bir soruna karşı çözüm tarafında yer alarak çalışmasından büyük mutluluk duyduk. Bu haber, salgınla mücadele günlerinde bizlere moral oldu." değelendirmesinde bulundu.

Firma geliştirdiği, Kovid-19 hastalarının takibini yapan, yapay zeka destekli "Özel Doktorum" projesi ile Coronathon Türkiye yarışmasında dereceye girmişti.