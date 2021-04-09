ATO'dan küçük işletmelere destek çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, ekonominin belkemiği KOBİ'lerin yüzde 99'unu oluşturan küçük işletmeleri, pandemi sürecinde desteklemek üzere başlattığı "Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyasına Adana Ticaret Odası'da (ATO) dahil oldu.

Kampanya hakkında bilgi veren ATO Başkanı Atila Menevşe, Adanalılara çağrıda bulunarak; herkesi ihtiyaçlarını yaşadıkları yerdeki yerel küçük işletmelerden karşılamaya davet etti.

Tüm dünyada ve Türkiye'de küçük işletmelerin, pandemiyle oluşan yeni koşullar altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken, aynı zamanda faaliyetlerini online ortama taşıma ve dijital ödeme kabul etme zorunluluğu ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Başkan Menevşe, Visa tarafından gerçekleştirilen Avrupa'da KOBİ'ler Araştırması hakkında da bilgi verdi. Menevşe, araştırmaya göre, küçük işletmelerin yüzde 65'inin şirketlerinin geleceği konusunda endişelerini ortaya koyduklarını açıkladı.

Menevşe yapılan araştırmaların "Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyasına yön verdiğini belirterek, "Visa'nın gerçekleştirdiği bir başka araştırmaya göre ise tüketiciler, alışverişlerini kendi mahallelerindeki küçük işletmelerden yapma çağrısını farkındalık oluşturması açısından olumlu karşılıyor ve destekliyorlar. Araştırmaya katılanlar, mahallelerindeki küçük işletme çalışanlarını arkadaş ya da aileden biri gibi görme eğiliminde olduklarını dile getirirken, bu işletmelerden alışveriş yapmanın kendilerini yaşadıkları bölgeye daha da bağladığını ifade ediyorlar" dedi. - ADANA