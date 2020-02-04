ATO'dan küçük perakendecilere "güçlerinizi birleştirin" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO'dan küçük perakendecilere 'güçlerinizi birleştirin' çağrısı - Son Dakika Ekonomi

ATO'dan küçük perakendecilere "güçlerinizi birleştirin" çağrısı

15 dakika önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, teknolojik gelişmeler ve yeni tüketim kültürünün küçük perakendeciler için rekabet şartlarını zorlaştırdığına dikkati çekerek, "Tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv yedek parça sektöründe de perakendeciler için çıkış yolu...

ATO'dan küçük perakendecilere

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, teknolojik gelişmeler ve yeni tüketim kültürünün küçük perakendeciler için rekabet şartlarını zorlaştırdığına dikkati çekerek, "Tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv yedek parça sektöründe de perakendeciler için çıkış yolu güçleri birleştirmek." ifadesini kulandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran ve ATO'nun Otomotiv Yedek Parça Perakendecileri Meslek Komitesi, sektörel sorunlarını istişare etmek ve çözüm önerilerini ortaya koymak üzere bir araya geldi.

Baran, toplantıda perakende sektöründe işletmelerin yaşadığı sorunlar nedeniyle ciro kaybıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

İnternet üzerinden satışların artması ve lojistik hizmetlerin gelişmesiyle perakendecilerin rekabet alanının genişlediğini ve şartlarının zorlaştığını kaydeden Baran, "Tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv yedek parça sektöründe de perakendeciler için çıkış yolu güçleri birleştirmek, birlikten kuvvet doğurmalıyız. Fikir, imkan ve sermayelerin birleştirilmesi, ortaklık kültürünün geliştirilmesi şirketleri daha güçlü ve uzun ömürlü hale getirir." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:20 Kaynak: AA
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