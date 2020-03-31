ATO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL destek - Son Dakika Ekonomi

ATO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL destek

6 saat önce

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye'nin bu süreci en az zararla atlatması için sorumluluk üstlenme zamanındayız. Birlik beraberlik içinde, varlığı da yokluğu da paylaşarak omuz omuza, gönül gönüle verdikçe ülke olarak her şeyin üstesinden geliriz" dedi.

ATO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL destek, System.String[]

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, " Türkiye'nin bu süreci en az zararla atlatması için sorumluluk üstlenme zamanındayız. Birlik beraberlik içinde, varlığı da yokluğu da paylaşarak omuz omuza, gönül gönüle verdikçe ülke olarak her şeyin üstesinden geliriz" dedi.

Gürsel Baran başkanlığındaki Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL katkıda bulunma kararı aldı. ATO yönetimi, iki önemli adım daha atarak, korona virüsün ATO üyeleri üzerindeki etkilerini hafifletecek çalışmaları başlattı. Faaliyeti durdurulan üyeleri ile bu işletmelerin çalışanlarına 10 bin adet kumanya dağıtacak olan ATO yönetimi, daha önce kullandırılan 'Nefes Kredisi' mevduatlarının tamamını teminat olarak göstererek yeni bir 'Nefes Kredisi Projesi'ne katılarak üyelerine kaynak aktaracak.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Milli Dayanışma Kampanyası'nı yürekten desteklediklerini belirterek, "Birlik beraberlik içinde, varlığı da yokluğu da paylaşarak omuz omuza, gönül gönüle verdikçe ülke olarak her şeyin üstesinden geliriz. Biz bize yeteriz" ifadelerini kullandı.

Baran, ATO yönetiminin odanın tüm imkanlarını üyeleri için seferber ettiklerini bildirdi. Çin'de başlayan korona virüsün tüm dünyayı etkilediğini hatırlatan Baran, sağlık sistemlerini tehdit eden virüsle mücadele sürecinin ülkeleri ekonomik ve sosyal sınavla karşı karşıya bıraktığını söyledi. Baran, hükümetin virüs salgının yayılmasını engellemek için bir yandan mümkün olduğu kadar çok vatandaşın sosyal izolasyon altında olmasını sağlamaya çalıştığını, bu süreçte sağlık, temizlik, kargo, perakende gıda gibi hizmetlerin sürdüğünü ancak ekonominin önemli ölçüde yavaşladığını anlattı. Faaliyetleri duran ve iş hacimleri düşen sektörlerin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile desteklendiğini hatırlatan Baran, "Görüyoruz ki bu hayati mücadelede ekonomik imkanların daha ileri taşınması şart. Bu süreçte sen-ben ayrımı olmadan herkesin gücü ölçüsünde desteğini esirgememesi gerekiyor" dedi.

2 milyon TL destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nı yürekten desteklediklerini kaydeden Baran, "Tüm gündemimizi virüs salgını kaplasa da hayat devam ediyor. Türkiye'nin bu süreci en az zararla atlatması için sorumluluk üstlenme zamanındayız. Birlik beraberlik içinde, varlığı da yokluğu da paylaşarak omuz omuza, gönül gönüle verdikçe ülke olarak her şeyin üstesinden geliriz. Kamu kuruluşlarımızla sivil toplum kuruluşlarımızla, iş insanlarımızla, kamu görevlilerimizle, işçimizle, emeklimizle büyük bir ülkeyiz. Biz bize yeteriz" diye konuştu.

ATO üyeleri için 10 bin kumanya

Baran, faaliyeti duran işletmelerle bu işletmelerde çalışan personelin bu süreci atlatmalarına yardımcı olmak için de geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğini iptal ederek ve oda bütçesinin sosyal yardımlar faslında kalan bütün kaynağı kullanarak 10 bin adet kumanya dağıtacaklarını kaydetti. Baran, kumanyaların dağıtımı konusunda ATO üyelerinin veri tabanı ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin oda üyeleriyle ilgili veri tabanından faydalanacaklarını bildirdi.

Baran, ATO Yönetim Kurulu olarak kampanyaya destek ve kumanya dağıtımıyla yetinmeyerek üyelerinin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla kaynak aktarımı konusunu da gündeme aldıklarını ifade etti. ATO'nun son dönemde üç ayrı seferde kaynaklarını Nefes Kredisi ve KOBİ Destek Kredisi adı altında üyelerine aktardığını hatırlatan Baran, "Bu çalışmalarda ATO'nun mevduatını bankalara bloke etmiştik. Buradan dönen kaynağı yeniden bankalara aktararak çarpan etkisiyle üyelerimizin finansman ihtiyacını karşılayacağız. Tüm dünyanın etkilendiği bu süreci ancak birbirimize destek olarak atlatabiliriz" dedi. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:20 Kaynak: İHA

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