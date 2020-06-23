ATO'dan Moldova ile ticarette 1 milyar dolar hedefi - Son Dakika

ATO'dan Moldova ile ticarette 1 milyar dolar hedefi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Moldova ile dış ticaretimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Moldova ile dış ticaretimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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Oda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ile video konferansla görüştü.

Türkiye ile Moldova arasındaki ticareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği hedef doğrultusunda geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Baran, serbest ticaret anlaşmasının buna imkan verdiğini vurguladı.

Baran, Moldova ile yaklaşık 600 milyon dolarlık dış ticaret yapıldığını hatırlatarak, "Bunu yeterli bulmuyoruz, Moldova ile dış ticaretimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz. Ticarette ne kadar iyi olursak siyasette de o kadar söz sahibi oluruz. Ankara Ticaret Odası olarak ülkelerimizin arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için her zaman yanınızdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası, Moldova, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO'dan Moldova ile ticarette 1 milyar dolar hedefi - Son Dakika Ekonomi

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