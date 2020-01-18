ATO'dan özel eğitim öğrencilerine karne hediyesi - Son Dakika
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ATO'dan özel eğitim öğrencilerine karne hediyesi

7 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, özel eğitim alan öğrencilere karne hediyesi dağıttı.

ATO'dan özel eğitim öğrencilerine karne hediyesi, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, özel eğitim alan öğrencilere karne hediyesi dağıttı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Baran, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamit Şahin ile dün ilkokul düzeyinde orta ve ağır zihinsel engelli 20 erkek ve 17 kız öğrenciye eğitim veren Eryaman Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

Okul yöneticileriyle görüşen Baran ve Aktay, daha sonra karne alan öğrencilere hediye verdi.

Baran, buradaki konuşmasında, ATO olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerine özel önem verdiklerini, çocuklarla ilgilenmek ve karne sevincini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin sosyal devlet olma sorumluluğunu özenle yerine getiren bir ülke olduğunu belirten Baran, şunları kaydetti:

"Devletimiz üstüne düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Çocuklarımızla tek tek ilgileniyorlar. Özel eğitim kurumu olsa da bu okullarda okuyan çocuklarımız devlet tarafından tahsis edilen özel araçlarla evlerinden alınıyor ve ders saati bitiminde evlerine bırakılıyor."

Ankara Ticaret Odası, Etimesgut, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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