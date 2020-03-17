ATO'dan sağlıklı ticaret için "Koronavirüs Tedbirleri" - Son Dakika
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ATO'dan sağlıklı ticaret için "Koronavirüs Tedbirleri"

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO), 2019 Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve süreç içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan koronavirüs tehlikesine karşı başta ATO üyeleri ve personelini korumaya yönelik bir dizi tedbiri uygulamaya koydu.

ATO'dan sağlıklı ticaret için

Ankara Ticaret Odası (ATO), 2019 Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve süreç içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan koronavirüs tehlikesine karşı başta ATO üyeleri ve personelini korumaya yönelik bir dizi tedbiri uygulamaya koydu.


Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs riskini en aza indirmek amacıyla alınan tedbirler sıralandı. Bu kapsamda, Ankara Ticaret Odası'nın 27-28-29 Mart tarihlerinde ikincisini gerçekleştireceği "28. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı" ile kurum içi ve dışında yapılacak tüm toplantı, eğitim, seminer, çalıştay ve organizasyonlar ertelendi.


Toplantılar telekonferansla


Hükümetin aldığı tedbirler de dikkate alınarak, insanların kapalı ortamlarda uzun süre bir arada bulunmalarının önüne geçmek amacıyla Yönetim Kurulu toplantıları başta olmak üzere Komite, Komisyon ve Çalışma Grubu toplantılarının telekonferansla yapılması, toplantı tutanaklarına elektronik imza atılması kararlaştırıldı.


12 yaş altı çocuğu olan kadın çalışana idari izin


Tedbirler kapsamında Ankara Ticaret Odası personelinden kronik hastalığı olanlar ile 60 yaş üstü çalışanlar ve 12 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanların iki hafta süreyle idari izinli sayılması karara bağlandı.


Bina içi hijyen


Ankara Ticaret Odası'nın üyelere hizmet veren birimleri başta olmak üzere ATO üyelerinin ve personelinin işlemlerini sağlıklı ve güvenli ortamda yapabilmesi için hizmet binası içinde yer alan gişeler, merdivenler, trabzanlar, tuvaletler, turnikeler, girişler, araçlar ve daha pek çok ortak kullanım alanı ekipler tarafından virüs ve bakterilere karşı düzenli olarak dezenfekte ediliyor.


Bireysel hijyen


Bina içerisinde çeşitli alanlara yerleştirilen ve ATO personelinin masalarına dağıtılan el dezenfektanları ile üye ve personelin el hijyeni sağlanırken; Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afiş ve broşürler sayesinde bilgilendirme yapılıyor. Hizmet binası içinde ve dışında yer alan led ekranlarda Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirici filmleri oynatılıyor. Ankara Ticaret Odası'nda kurum içinde yiyecek ve içecek servislerinde de tek kullanımlık bardak ve tabaklar kullanılmaya başlandı.


Korona fırsatçılarına ATO tedbiri


Ankara Ticaret Odası (ATO) virüs salgını korkusundan faydalanarak fırsatçılık yapmak isteyenlere karşı da tedbir uygulamaya koydu. Vatandaşlar başta gıda olmak üzere ürün fiyatlarına spekülatif zam yaptığı tespit edilenleri ATO'nun web sitesinden, (312) 201 82 55 numaralı telefondan, (312) 201 82 56 numaralı fakstan ya da disiplin@atonet.org.tr e-posta adresinden ATO Disiplin Kurulu'na bildirebilecek.


ATO üyelerine on-line eğitim


Ankara Ticaret Odası, çeşitli başlıklar altında ATO binası içinde ya da paydaş kuruluşların salonlarında gerçekleştirdiği tüm eğitimleri, yapım hazırlıkları devam eden eğitim portalı üzerinden on-line olarak gerçekleştirecek.


Fiziki olarak bir araya gelmek zorunda kalmadan eğitim alan ATO üyeleri başta olmak üzere vatandaşlar, zamandan tasarruf sağlayarak mesleki deneyimlerini ve yetkinliklerini artırarak, kariyer geliştirme ve iş verimini artırma imkanına kavuşacak.


Küresel boyutta mücadele edilen koronavirüsün Türkiye'de yayılmasını engellemek için tüm kurum ve kuruluşlar ile bireylere görev düştüğünü kaydeden Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak hükümetimizi destekleyerek Odamızda koronavirüs tedirlerimizi uygulamaya koyduk. Ticaretin de hayatın da devam edebilmesi için maksimum hijyen kurallarına uyuyoruz" dedi. Baran, eğitim faaliyetlerini aksatmamak için, eğitimlerin on-line yapılacağı web portalı hazırlıklarının süratle devam ettiğini belirterek, "Bu süreci iyi değerlendirip, krizi faydaya çevirip üyelerimize ve vatandaşlarımıza istedikleri her yerden ulaşabilecekleri ve istedikleri eğitimleri alacakları bir portalı en kısa zamanda hizmete alacağız" diye konuştu.


Baran, koronavirüs salgınının en kısa sürede sonlanmasını diledi. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:08 Kaynak: İHA
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