ATO'dan ücretsiz e-belge desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO'dan ücretsiz e-belge desteği - Son Dakika Ekonomi

ATO'dan ücretsiz e-belge desteği

6 saat önce

Adana Ticaret Odası (ATO) korona virüsü nedeniyle zor günler geçiren üyelerini desteklemek ve virüsten üyelerini korumak için firma yetkililerinin odaya gelmeden, kendi iş yerlerinden ya da evlerinden internet üzerinden alabildikleri e-belgeleri ücretsiz olarak verecek.

ATO'dan ücretsiz e-belge desteği, System.String[]

Adana Ticaret Odası (ATO) korona virüsü nedeniyle zor günler geçiren üyelerini desteklemek ve virüsten üyelerini korumak için firma yetkililerinin odaya gelmeden, kendi iş yerlerinden ya da evlerinden internet üzerinden alabildikleri e-belgeleri ücretsiz olarak verecek.

ATO'nun Yönetim Kurulu Toplantısına Başkanlık yapan Başkan Vekili Yücel Bayram, alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Adana Ticaret Odası olarak üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları yakından biliyoruz. Üyelerimiz gerçekten zor durumda, ticaret yavaşlamadı adeta birden bire durdu. Tüm dünyayı etkileyen ve ekonomik durgunluk riskiyle karşı karşıya bırakan kovid-19 virüsünün açtığı zararı hafifletmek adına da bazı çalışmalar yürütmekteyiz. Üyelerimizi desteklemek için yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha ekledik. Bugünden itibaren başlamak üzere virüs tehdidi geçene kadar, üyelerimizin internet ortamından e-imzalı olarak alacakları e-belgelerden ücret almayacağız. Ücretiz vereceğimiz e-belgeler, üyelerimizce en çok alınan; Oda Sicil Kayıt Sureti, Faaliyet Belgesi ve Firma Ortakları Belgesi olacak ve en önemlisi de bu sayede üyelerimiz evlerinden ya da iş yerlerinden çıkmak zorunda kalmadan bu belgeleri internet üzerinden e-imzalı olarak alabildikleri için Odaya gelmek zorunda kalmayacaklar" dedi.

Bayram, açıklamasının devamında, şunları kaydetti:

"Tüm dünya korona virüs nedeniyle zor günler yaşıyor ve bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacağı aşikar. Adana Ticaret Odası olarak üyelerimizi her alanda destekleyerek bu sürecin de en az zararla atlatılmasına katkı sunmak istiyoruz. Ayrıca üyelerimize daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına Odamızın mesai saatlerinde düzenlemeye gittik. Odamız sabah 09.00 - 12.00 öğleden sonra 13.00-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Birlik ve beraberlik içinde bu salgından da elbette kurtulacağız. Bu vesileyle, salgından dolayı hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum." - ADANA

Ankara Ticaret Odası, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:04 Kaynak: İHA

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