ATO'dan üyelerine 24 saat elektronik belge hizmeti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, üyelerini desteklemek ve zaman kazanımı sağlamak için belge hizmetlerini 7 gün 24 saat online yapma kararı aldıklarını bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda, e-ticaret ve e-ihracat yapan üyelerine 24 saat elektronik belge hizmeti vermeye başladı. Ayrıca belge ücretlerinde yüzde 70'e varan indirim uygulanıyor.

Baran, konuya ilişkin, küreselleşme ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin iş yapış şekillerini de değiştirdiğini belirtti. Bu kapsamda, üyelerinin teknolojiyi verimli kullanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Baran, "Oda olarak üyeleri desteklemek ve zaman kazanımı sağlamak için belge hizmetlerini 7 gün 24 saat online yapma kararı aldık." ifadesini kullandı.