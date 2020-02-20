ATO'dan üyelerine 7/24 belge hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO'dan üyelerine 7/24 belge hizmeti - Son Dakika Ekonomi

ATO'dan üyelerine 7/24 belge hizmeti

7 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerinin ticari faaliyetlerini kolaylaştırmayı hedefleyen e-belge sisteminde 7 gün 24 saat belge verme dönemine geçti.

ATO'dan üyelerine 7/24 belge hizmeti, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerinin ticari faaliyetlerini kolaylaştırmayı hedefleyen e-belge sisteminde 7 gün 24 saat belge verme dönemine geçti.


ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO'nun 2017 yılından beri internet üzerinden, mesai saatleri içinde verdiği belgeler, mesai mevhumu olmaksızın erişime açıldı. Uygulamayla 7 gün 24 saat boyunca herhangi bir zaman diliminde talep edilen Türkçe ve İngilizce belgeler birkaç dakika içinde e-imzalı olarak talep sahibinin e-posta adresine gönderiliyor.


"Odak noktamız 157 bin üyemiz"


Konuyla ilgili değerlendirme yapan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Oda olarak üyelerini desteklemek ve zaman kazanımı sağlamak için belge hizmetlerini 7 gün 24 saat online yapma kararı aldıklarını söyledi.


ATO'nun çalışmalarının odak noktasının 157 bin üyesi olduğunu kaydeden Baran, "Dünya baş döndürücü bir hızla değişiyor. Küreselleşme ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler pek çok yeniliği ve fırsatı de beraberinde getirirken, iş yapış şekillerini de değiştirdi. Bu bağlamda, üyelerimizin teknolojiyi verimli kullanmasında ATO olarak elimizden gelen yeniliği sunuyoruz" diye konuştu.


"Üyelerimizin hızına hız katıyoruz"


Türkiye'de aktif internet kullanıcı sayısının 59.3 milyon olduğuna dikkat çeken Baran, "Bu kullanıcıların yüzde 72'si her gün internete bağlanıyor. Türkiye'deki e-ticaret pazarı 45 milyar dolar civarında bir hacme ulaştı ve üyelerimiz ticaret yaparken bile mesai gözetmeksizin çalışırken, ATO olarak onların yakaladığı ivmeye ayak uydurmak, hızlarına hız katmak adına belgeleri diledikleri zaman almaları için yepyeni ve kesintisiz bir sistemi hizmete geçirdik" dedi.


E-belgeler indirimli olarak sunuluyor-


2020 yılında 7/24 e-belge uygulamasına geçişin yanında e-belge bedellerinde ıslak imzalı belge bedellerine göre yaklaşık yüzde 67 oranında indirim uygulanıyor.


İşlemlerin daha hızlı ve zamanında yürütülebilmesi için 2020 yılında e-imzalı ve ıslak imzalı olarak verilen belgeler ise şöyle: Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi), Yabancı Dilde Oda Sicil Kayıt Sureti, İhale Durum Belgesi ve Yabancı Dilde İhale Durum Belgesi - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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