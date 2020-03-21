ATO'dan üyelerine büyük destek - Son Dakika
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ATO'dan üyelerine büyük destek

7 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) yeni tip Korona virüs riski nedeniyle zor günler yaşayan üyelerini desteklemek için internet üzerinden hazırladığı belgeleri ücretsiz vermeye başladı.

ATO'dan üyelerine büyük destek, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) yeni tip Korona virüs riski nedeniyle zor günler yaşayan üyelerini desteklemek için internet üzerinden hazırladığı belgeleri ücretsiz vermeye başladı.


ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Ticaret Odası, reel sektörün tüm dünyayı etkileyen ve ekonomik durgunluk riskiyle karşı karşıya bırakan yeni tip Korona virüs riski sürecinde, üyelerini desteklemek için yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi. ATO üyelerinin https://www.atonet.org.tr/eatogiris adresinden alacakları Kayıt Sureti ve İhale Durum Belgesi ile bu belgelerin İngilizcelerini ücretsiz vermeye başladı.


"ATO olarak üyelerimizin yanındayız"


Konuyla ilgili değerlendirme yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO olarak yeni tip Korona virüs salgını riskiyle mücadele sürecinde hem üyelerini desteklemek hem ATO hizmet binasına gelmeden bu hizmetleri almalarını sağlamak amacıyla internet üzerinden alınan belgeleri ücretsiz verme kararı aldıklarını söyledi.


ATO'nun çalışmalarının odak noktasının 157 bin üyesi olduğunu kaydeden Baran, "Tüm dünya Korona virüs nedeniyle zor günler yaşıyor ve bu sürecin ekonomik sonuçları olacağı muhakkak. ATO olarak üyelerimizi desteklemek ve bu sürecin en az zararla atlatılmasına katkı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere bir yenisini daha ekledik ve elektronik belgeleri ücretsiz verme kararı aldık. Hepimizin morale ihtiyacı var. Birlik ve beraberlik içinde olmanın önemi bir kat daha arttı. Ankara Ticaret Odası olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de üyelerimizin yanındayız" diye konuştu. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:26 Kaynak: İHA

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