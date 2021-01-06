ATO'dan üyelerine kolay finansman ile güvenli ticaret imkanı

Ankara Ticaret Odası (ATO), üyelerinin nakit akışını kolaylaştırmak, mal-alım satımlarında kolay finansman imkanı sağlamak ve güvenli tedarik zincirine katılarak tahsilat riskini düşünmeden ticari hayatlarına devam edebilmeleri için Türkiye Halk Bankası Ankara Bölge Müdürlüğü ile "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" işbirliği protokolü imzaladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Halk Bankası ile başlattığı "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı" projesi kapsamında hayata geçirilen protokol, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Türkiye Halk Bankası Ankara Bölge Müdürü Ahmet Karakaş arasında imzalandı. Ankara Ticaret Odası Fuayesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan ATO Başkanı Baran, pandemi nedeniyle zor günler geçiren reel sektör için kamu bankalarının desteğinin önemli olduğuna dikkat çekti. Türkiye Halk Bankası'nın projesi ile reel sektörü rahatlatacak önemli bir adım atıldığını kaydeden Baran, "Alıcının ve satıcının ticari hayattaki risklerini ve aklındaki şüphelerini ortadan kaldırarak, problemlere çözüm yolu sunan bir anlaşma imzaladık. Halk Bankası'nın kartlı ödeme sistemiyle, alıcı ve satıcı güven içinde alışveriş yapacak. Satıcılar, malımı sattım ama paramı tahsil edebilir miyim endişesi duymayacak, alıcılar da tedarikimi sağladım ama ödeme yapabilecek miyim kaygısından kurtulacak" ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokolün sağladığı imkanlarla alıcı ve satıcılar arasındaki tedarik zincirinin aksamadan devamının mümkün olacağını bildiren Baran, "Mevduat faizlerinin altında bir oranla kullanılacak kartla yapılan alışverişlerde 18 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor. Böylelikle üyelerimiz 540 güne kadar vade imkanıyla, tahsilat riskini sıfıra indirerek ticarini sürdürebilecek" dedi.

Baran, Halk Bankası ile imzaladıkları protokolün 160 bin ATO üyesine hayırlı olmasını dileyerek, "Paraf Ticari Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" sayesinde tüccarların rahat bir şekilde yatırımına, ihracatına odaklanarak ülke ekonomisinin kalkınmasında pay sahibi olabileceğini kaydetti. - ANKARA