ATO'dan Üyelerine Sigorta Jesti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ekonominin neferleri olan üyelerimizin hiçbir kaygı duymadan faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla Türkiye'de en geniş kitleye hitap eden çalışmayı yapıp bir ilki gerçekleştirerek ücretsiz ferdi kaza sigortası...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ekonominin neferleri olan üyelerimizin hiçbir kaygı duymadan faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla Türkiye'de en geniş kitleye hitap eden çalışmayı yapıp bir ilki gerçekleştirerek ücretsiz ferdi kaza sigortası hediye ediyoruz." dedi.



ATO ve Generali Sigorta firmasının iş birliğiyle oda üyelerine yönelik ücretsiz ferdi kaza sigortası yapılmasına ilişkin tanıtım toplantısı, ATO Congresium'da gerçekleştirildi.



Baran, burada yaptığı konuşmada, oda üyelerine ücretsiz ferdi kaza sigortası hediye ettiklerini söyledi.



Yönetim Kurulu olarak göreve geldikleri günden itibaren oda hizmetlerinin kalitesini artırmaya ve üyelere yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Baran, "Ekonominin neferleri olan üyelerimizin hiçbir kaygı duymadan faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla Türkiye'de en geniş kitleye hitap eden çalışmayı yapıp bir ilki gerçekleştirerek ücretsiz ferdi kaza sigortası hediye ediyoruz. Üyelik yükümlülüklerini yerine getiren bütün üyelerimizin yararlanacağı bu sigortayla ticarette ve hayatın her alanında üyemizin yanında olduğumuzu göstermeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.



Baran, bu anlaşmayla Türkiye'de bir ilke imza attıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Sigorta poliçesi, standart poliçe risklerinin yarı sıra deprem, yangın, sel, terör, suda boğulma, bisiklet ve motosiklet kazası gibi ek teminatları da içeriyor. 100 bin liralık teminat içeren ferdi kaza sigortası yurt içinde ve dışında da geçerli olacak. 1 Ocak 2018'den önce kurulan, faal ve üyelik yükümlülüklerini yerine getiren üyelerimiz ferdi kaza sigortasından yararlanabilecek."



"Üyelerimizle kenetlenmemizi sağlayacak"



Söz konusu destekle üyelik yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getiren üyelerin ödüllendirildiğini vurgulayan Baran, "31 Ocak 2019'a kadar yükümlülüklerini yerine getiren üyelerimizi de bu destek kapsamına alacağız. Sigorta poliçelerinin geçerli olması için üyelerimizin ATO internet sitesine girerek, bilgilerini güncellemesi gerekiyor." ifadesini kullandı.



Baran, yaptıkları ihale sonucu sigortaların 150 yılı aşkın zamandır faaliyet gösteren Generali Sigorta tarafından gerçekleştirdiğini bildirdi.



Üyelere her zaman yanlarında olduklarını hissettirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Baran, şunları kaydetti:



"ATO, yüzyıllar öncesinden gelen tüccarların birbirini destekleme geleneğini yaşatacak. Ferdi kaza sigortası, bireysel bir sigorta ancak bizim üyelerimizle kenetlenmemizi sağlayacak bir işlev görecek."



"Türkiye, büyümek istediğimiz ülkelerden biri"



Generali Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir de ATO'nun başlattığı projeyle üyelerinin geleceklerinin garanti altına alınacağını söyledi.



Projenin büyüklüğü ve ticaret odaları bazında ilk olması açısından önem taşıdığına işaret eden Demir, "Proje, kapsamı ve ulaşacağı üye sayısı itibarıyla ticaret odaları bazında yapılan en büyük proje." dedi.



Generali Sigortanın 60'tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Demir, firma olarak 2017 sonu itibarıyla 68 milyar avroluk prim üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



Demir, Türkiye pazarının kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Orta ve Doğu Avrupa'da yatırımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye, stratejik olarak en çok büyümek istediğimiz ülkelerden biri." diye konuştu.



ATO'nun geliştirdiği projeyle sigorta sektörünün büyümesine katkıda bulunacağını vurgulayan Demir, projenin diğer odalara da örnek olmasını temenni etti.



Demir, hayatın olağan akışı içinde kötü sürprizlerin de yaşanabileceğini belirterek, "ATO, başlattığı bu projeyle hayatın kötü sürprizlerine karşı üyelerini güvence altına almış oldu." dedi.



Projenin, ATO üyelerinin bir yıl boyunca ferdi kaza kapsamında sigortalanmasına imkan tanıyacağını anlatan Demir, "Projeye bir katkı da biz yapmak istiyoruz. Bu proje sadece üyeler için geçerli. Üyelere sağlamış olduğumuz kapsamın aynısını üyelerin eş ve çocukları için de sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.



Baran da projeye, üyelerinin eş ve çocuklarının dahil edilmesinin kendisi için de sürpriz olduğunu belirterek, Demir'e teşekkür etti.



Konuşmaların ardından projeye ilişkin protokole imzalar atıldı.

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