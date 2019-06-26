ATO'dan vergi indirimlerinde süre uzatım talebi
15 dakika önce
ATO Başkanı Gürsel Baran, "Vergi indirimlerinin süresinin uzatılması üretime de tüketime de fayda sağlar.
ATO Başkanı Gürsel Baran, "Vergi indirimlerinin süresinin uzatılması üretime de tüketime de fayda sağlar." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:48
Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti
10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı
Robotlar 2030'a kadar imalat sektöründe 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir
Hollandalı üniversite öğrencileri, 725 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı