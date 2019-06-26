ATO'dan vergi indirimlerinde süre uzatım talebi

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Vergi indirimlerinin süresinin uzatılması üretime de tüketime de fayda sağlar." açıklamasında bulundu.

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