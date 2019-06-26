Son Dakika Haberleri: ATO'dan vergi indirimlerinde süre uzatım talebi
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ATO'dan vergi indirimlerinde süre uzatım talebi

15 dakika önce

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Vergi indirimlerinin süresinin uzatılması üretime de tüketime de fayda sağlar.

ATO'dan vergi indirimlerinde süre uzatım talebi, System.String[]
ATO Başkanı Gürsel Baran, "Vergi indirimlerinin süresinin uzatılması üretime de tüketime de fayda sağlar." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:48 
Ankara Ticaret Odası, Ekonomi
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