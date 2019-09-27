Son Dakika Haberleri: ATO'dan "vergiler kredi kartıyla ödensin" talebi
Son Dakika Ekonomi Haber

ATO'dan "vergiler kredi kartıyla ödensin" talebi

53 dakika önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kurumlar vergisi, ÖTV, KDV, stopaj ve geçici gelir vergilerinin vergi dairesi veznelerinde veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinden kredi kartıyla ödenmesinin mükellefleri rahatlatacağını belirtti.

ATO'dan

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kurumlar vergisi, ÖTV, KDV, stopaj ve geçici gelir vergilerinin vergi dairesi veznelerinde veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinden kredi kartıyla ödenmesinin mükellefleri rahatlatacağını belirtti.

Baran, yazılı açıklamasında, devletin tahakkuk eden vergileri tahsil edebilmesi için bankaların kredi kartlarının ödeme yöntemi olarak kullanılabileceğini ifade etti.

MTV ile gayrimenkul sermaye iradı olarak bilinen kira gelirlerinin Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden kredi kartıyla ödenebildiğine dikkati çeken Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinin de aynı şekilde yapılabildiğini kaydetti.

Baran, işletmelerin en önemli finansal göstergelerinden biri olan karlılığın, nakit akışı anlamı taşımadığını belirterek, nakit akışı yeterli düzeyde olmayan şirketlerin vergi ödemeleri konusunda sorun yaşadıklarını ve istemeseler de devlete borçlu kaldıklarını bildirdi.

Sorumluluğunun bilincinde olan vergi mükelleflerinin devlete olan borçlarını ödeyebilmek için çözüm üretmeye çalıştıklarının altını çizen Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Kurumlar vergisi, ÖTV, KDV, stopaj ve geçici gelir vergilerinin vergi dairesi veznelerinde veya Gelir İdaresi Başkanlığının 'www.gib.gov.tr' internet adresinden kredi kartıyla ödenmesi imkanının sağlanması, mükellefleri rahatlatacaktır. Ödeme kolaylığı sayesinde mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu da sağlanacaktır. Ekonomik canlanmaya katkıda bulunacak bu yenilik, kamunun tahsilat sorununa da çözüm olacaktır."

Ankara Ticaret Odası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar düşüşünü beşinci güne taşıdı! İşte son durum Benzine 26 kuruş indirim geldi! İndirim pompaya 25 kuruş olarak yansıyacak Sosyal medyada paylaşılan köprü görüntüsünün bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 11:44:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ATO'dan "vergiler kredi kartıyla ödensin" talebi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]