Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kurumlar vergisi, ÖTV, KDV, stopaj ve geçici gelir vergilerinin vergi dairesi veznelerinde veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinden kredi kartıyla ödenmesinin mükellefleri rahatlatacağını belirtti.

Baran, yazılı açıklamasında, devletin tahakkuk eden vergileri tahsil edebilmesi için bankaların kredi kartlarının ödeme yöntemi olarak kullanılabileceğini ifade etti.

MTV ile gayrimenkul sermaye iradı olarak bilinen kira gelirlerinin Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden kredi kartıyla ödenebildiğine dikkati çeken Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinin de aynı şekilde yapılabildiğini kaydetti.

Baran, işletmelerin en önemli finansal göstergelerinden biri olan karlılığın, nakit akışı anlamı taşımadığını belirterek, nakit akışı yeterli düzeyde olmayan şirketlerin vergi ödemeleri konusunda sorun yaşadıklarını ve istemeseler de devlete borçlu kaldıklarını bildirdi.

Sorumluluğunun bilincinde olan vergi mükelleflerinin devlete olan borçlarını ödeyebilmek için çözüm üretmeye çalıştıklarının altını çizen Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Kurumlar vergisi, ÖTV, KDV, stopaj ve geçici gelir vergilerinin vergi dairesi veznelerinde veya Gelir İdaresi Başkanlığının 'www.gib.gov.tr' internet adresinden kredi kartıyla ödenmesi imkanının sağlanması, mükellefleri rahatlatacaktır. Ödeme kolaylığı sayesinde mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu da sağlanacaktır. Ekonomik canlanmaya katkıda bulunacak bu yenilik, kamunun tahsilat sorununa da çözüm olacaktır."