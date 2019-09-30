Son Dakika Haberleri: ATO'dan YEP değerlendirmesi
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ATO'dan YEP değerlendirmesi

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Yeni Ekonomi Programı güven ve istikrara katkıda bulunacak, Türkiye'yi 100'üncü yılında yeni hedeflerine taşıyacaktır.

ATO'dan YEP değerlendirmesi, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Yeni Ekonomi Programı güven ve istikrara katkıda bulunacak, Türkiye'yi 100'üncü yılında yeni hedeflerine taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Değişim Başlıyor" sloganıyla tanıttığı Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) değerlendirdi.

YEP'in son yıllarda ekonomide sağlanan gelişmeleri daha sağlam bir zemine taşıdığını belirten Baran, "Yeni program güven ve istikrara katkıda bulunacak, Türkiye'yi 100'üncü yılında yeni hedeflerine taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, dengelenme ve disiplin döneminin ardından değişim dönemine geçilmesinin önemine işaret ederek YEP ile büyümeyi sürdürmeye yönelik kararlı tutum sergilendiğini bildirdi.

Döviz kurlarındaki spekülatif artışla ekonomide sorunlar yaşandığını anımsatan Baran, şunları kaydetti:

"Dengelenmeye yönelik alınan tedbirler ve disiplin uygulamaları sürecin büyük sıkıntılara yol açmadan atlatılmasını sağladı. YEP ile ekonomide gelecek 3 yılımız için büyüme tercihinin yapıldığını görüyoruz. İthalatı azaltmaya yönelik yerli üretimin desteklenmesinden de büyük memnuniyet duyduk. KOBİ'lerimizin, üreticilerimizin özetle Türkiye ekonomisini sırtlayan reel sektörün desteklenmesi, hedefe daha hızlı koşmamızı sağlayacaktır. Biz ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Reel sektör olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız."

Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:16 Kaynak: AA
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