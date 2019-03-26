Son Dakika Haberleri: ATO Duatepe'ye Öğrenci Gönderdi

ATO Duatepe'ye Öğrenci Gönderdi

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, gençlerin Kurtuluş Savaşı'nın önemini kavranmaları için düzenledikleri "Duatepe Yeniden Diriliş" programı kapsamında Polatlı-Duatepe'ye ilk öğrenci kafilesi gönderildi.

ATO Duatepe'ye Öğrenci Gönderdi, System.String[]
Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, gençlerin Kurtuluş Savaşı'nın önemini kavranmaları için düzenledikleri "Duatepe Yeniden Diriliş" programı kapsamında Polatlı-Duatepe'ye ilk öğrenci kafilesi gönderildi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Polatlı'ya gönderilecek toplam 3 bin öğrenci grubunun ilk kafilesinde 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu, İMKB Süvari Ortaokulu, Çanakkale Şehitleri Ortaokulu, Şehit Halil Hamuryen Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Ahi Evran Ortaokulu, Nimet-Bahri Kutluözen Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu, Ülkü Ahmet Durusoy Ortaokulundan 235 öğrenci ve 15 öğretmen yer aldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, törendeki konuşmasında, Duatepe'nin düşmandan geri alınmasının Sakarya Meydan Muharebesi'nin en önemli aşaması olduğunu ifade etti.

Duatepe'nin işgalden kurtarılmasının sadece bir tepenin geri alınması değil, bütün bir memleketin bağımsız kalma iradesinin ilanı anlamına geldiğini belirten Baran, "Bu zafer, dört bir yanda toprakları işgale uğramış bir milleti yeniden dirilten nefesti. Dünyadaki en meşru, en ahlaklı, en haklı savaşlardan birini sergileyerek destan yazan milletimiz, bizlere ve yeni nesillere eşi benzeri olmayan bir armağan bıraktı. Çanakkale'yi geçilmez yapan ruh, Duatepe'den başlayıp düşmanı vatanımızdan kovarak bir milletin hayat damarlarını yeniden açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından Polatlı'ya hareket eden kafile; burada Sakarya Şehitler ve Duatepe anıtları, POTA Müzesi ve Frigya Krallığı'nın başkenti Gordion'u ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:49 Kaynak: AA

Ankara, Polatlı, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi
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