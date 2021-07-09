Üye Girişi
ATO ekonomide gıda israfının önlenmesi için harekete geçti - Son Dakika

ATO ekonomide gıda israfının önlenmesi için harekete geçti

09.07.2021 13:59
ATO ekonomide gıda israfının önlenmesi için harekete geçti, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO), gıda ve gıda ile ilgili sektörlerde faaliyet gösteren 10 ayrı meslek komitesine kayıtlı onbinlerce üye işletmenin gıda israfını önlemesi için harekete geçti.

Ankara Ticaret Odası (ATO), gıda ve gıda ile ilgili sektörlerde faaliyet gösteren 10 ayrı meslek komitesine kayıtlı onbinlerce üye işletmenin gıda israfını önlemesi için harekete geçti.

ATO, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı işbirliği ve katkılarıyla düzenlenen "Gıda İsrafının Önlenmesi ve Gıda Bankalarının Yaygınlaştırılması/Etkinleştirilmesi Çalıştayı"nın açılışı ATO ev sahipliğinde yapıldı. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Şakir Ercan Gül'ün katılımıyla ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen programa, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya ve Nihat Uysallı ile ATO Komite ve Meclis üyeleri katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü "Sıfır Atık" projesini himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da çalıştaya bir mesaj gönderdi. Nüfus artışı ve iklim değişikliğinin gıda üretimi üzerinde yapacağı olumsuz etkileri bertaraf etmek için önlem alınması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan mesajında, "Yarının dünyasında yaşanabilecek olası gıda krizinin önüne geçmenin sırrı, bugün gıda israfına dur demektir. Bu çaba, insanlığın bugünü ve yarınına yapılacak büyük bir hizmettir. Dolasıyla, bu konunun hem üreticiler, hem de tüketiciler noktasında çok iyi anlatılması gerektiğine inanıyorum. Mesajımızın, yediden yetmişe tüm vicdanlara ulaşması çok önemlidir" dedi.

"Çok sektörlü işbirliğine ihtiyaç var"

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, yaptığı konuşmada komisyon olarak açlık, gıda israfı ve kötü beslenme ile mücadele amacıyla yürütülen çalışmaların takipçisi ve destekçisi olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Satır, "Dünyada yoksulluğun, açlığın, gıda güvensizliğinin ve kötü beslenmenin ortadan kaldırılması için büyük ölçekli önlemlerin alınmasına ve çok sektörlü işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

Gıda israfının önlenmesi konusunda önemli bir uygulama olan gıda bankacılığı ile ilgili torba yasada bir düzenleme olduğunu ancak Türkiye'nin dinamiklerine uygun bir kanuna ihtiyaç bulunduğunu kaydeden Satır, komisyon olarak konuyla ilgili kanun teklifi hazırlığında olduklarını bildirdi. Gıda israfı konusunda bakanlıklar, sivil toplum örgütleri, üreticiler ile ticaret odalarının aktif çalışması gerektiğine dikkat çeken Satır, "Bu çalıştaydan çıkacak çıktılar bizim için çok değerli. Biz kanunu mecliste vereceğiz, tabii ki teklifi veren biz olacağız ama paydaşların da bu teklifin en ideal şekilde çıkması için destek olması lazım" diye konuştu.

Gıda Bankaları'nın hem çevre dostu hem de gıda arzını iyileştiren ve açlığı engelleyen bir yardım organizasyonu olduğunu ifade eden Satır, "Gıda bankaları, gıda israfını azaltarak çevreyi korumak yani sıfır atık, gıda güvencesinden yoksun insanlara gıda desteği sağlamak yani sosyal yardım, yerel düzeyde insani örgütler ile sivil toplumu güçlendirmek yani toplumsal dayanışma olmak üzere aç ayrı fayda sağlıyor" dedi.

Dijital tarım pazarı geliyor

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Şakir Ercan Gül de konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mart ayında açıklanan Ekonomi Reform Programı içerisinde gıda israfının önlenmesi ve gıda bankacılığı konularının yer aldığını hatırlatarak, konuyla ilgili maddelerin hayata geçirilmesi için Bakanlıklar ve paydaşlarla çalışma içinde olduklarını belirtti. Gıda israfının önlenmesi ve gıda bankacılığı konusunun ekonomi açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Gül, "Gıda bankacılığı bir taraftan gıda israfını önlerken diğer taraftan sosyal yardımlaşmaya da hizmet ediyor. Böylece ekonomiye ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlıyor. Fire oranlarının altında kalan bağışlanabilir nitelikteki gıdaları bağışlayanlara vergi yönünden destek sağlanacak. Yani bu bağışların tamamı gider ya da indirim konusu yapılacak" diye konuştu.

Gıda kaybı ve israfı ile mücadele çerçevesinde 2021 yılı Haziran ayında üç ayrı çalışma yaptıklarını anlatan Gül, bunlardan birinin üretim, lojistik ve perakende sektörlerinde gıda kaybını azaltmak için rehber dokümanlar oluşturmak olduğunu söyledi. İkinci olarak sebze meyve zayiatının azaltılması amacıyla soğuk zincir uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik bir tebliğ yayınlandığını ifade eden Gül, üçüncüsünün de soğuk zincir uygulamalarının yaygınlaştırılması için Kredi Garanti Fonu'nun da içinde yer alacağı bir destek paketi olacağını söyledi. Reform gündemi çerçevesi içerisinde 2021 yılı sonuna kadar gıda bankacılığı sisteminin cazip hale gelmesini ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları tamamlamayı amaçladıklarını kaydeden Gül, "Gıda kaybının ve israfının azaltılması amacıyla 2021 yılı sonuna kadar Dijital Tarım Pazarı uygulaması aracılığıyla tarlada ve hallerde kalan ürünlerin alıcılarla buluşturulmasına çalışılacak. İletişim araçlarından yararlanarak gıda israfı konusunda farkındalığın artırılması sağlanacak. Tarımsal üretimin planlanmasına katkı sağlanması amacıyla sözleşmeli üretim mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik eylemlerimiz olacak. İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla, hal kanununda değişiklik yapılması da düşünülüyor" diye konuştu.

ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş ise sektörlerdeki gıda israfının önlenmesinin önemine dikkati çekerek, bunun için gıda bankacılığı uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Kovid-19 salgın sürecinde Türkiye'nin gıda ürünleri temininde herhangi bir sorun yaşamadığını hatırlatarak, bununla gururlandıklarını ifade eden Karakuş, "Pandemi sürecinde dünyanın birçok ülkesinde gıda temininde sorun yaşanırken Türkiye'de hiçbir ürüne 'yok' demedik. Türkiye'nin mamul madde bazında hiçbir sıkıntısı yok, problem hammadde ve israf konusunda yaşanıyor" diye konuştu.

Programın açılışında Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Güngören ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya da birer konuşma yaptı. Açılış programının ardından Bakanlık yetkililerinin moderatörlüğünü üstlendiği çalışma masalarında Ankara Ticaret Odası'nın 1 No'lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri, 5 No'lu Hayvansal Üretim, 7 No'lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti, 11 No'lu Tarım Ürünleri, 16 No'lu Ekmek ve Unlu Mamuller, 18 No'lu Sebze ve Meyveciler, 40 No'lu Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar, 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği, 58 No'lu Oteller ve Konaklama Tesisleri, 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komite ve Meclis üyeleri değerlendirmelerini aktardı. - ANKARA

ATO ekonomide gıda israfının önlenmesi için harekete geçti
ATO ekonomide gıda israfının önlenmesi için harekete geçti

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO ekonomide gıda israfının önlenmesi için harekete geçti - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son dakika: AK Parti, ekonomik düzenlemeler içeren yeni torba yasası teklifi yaptı 13:46 Son dakika: AK Parti, ekonomik düzenlemeler içeren yeni torba yasası teklifi yaptı Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu 13:36 Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu İstismarla suçlanan baba firar etti! Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti 13:15 İstismarla suçlanan baba firar etti! Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti
Anneanne, anne ve iki bebeğinin ölümünde korkunç detay! Anne, biberonlara fare zehri koymuş 12:58 Anneanne, anne ve iki bebeğinin ölümünde korkunç detay! Anne, biberonlara fare zehri koymuş Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş 12:51 Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş Ünlü tıp dergisi The Lancet, Çin aşısının Türkiye sonuçlarını paylaştı: Koronavirüse karşı yüzde 83.5 etkili 11:59 Ünlü tıp dergisi The Lancet, Çin aşısının Türkiye sonuçlarını paylaştı: Koronavirüse karşı yüzde 83.5 etkili
Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı 11:49 Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı Eski sevgilisini özel fotoğraflarını kullanarak cinsel birlikteliğe ve para vermeye zorladı 11:41 Eski sevgilisini özel fotoğraflarını kullanarak cinsel birlikteliğe ve para vermeye zorladı

Son Dakika Haberleri
13:46 Son dakika: AK Parti, ekonomik düzenlemeler içeren yeni torba yasası teklifi yaptı
13:39 Ölüm haberini sağdık dostları verdi! Yalnız yaşadığı çadırda tek dostu köpekleriydi
13:36 Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu
13:04 Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap
12:57 Anneanne, anne ve iki bebeğinin ölümünde korkunç detay! Anne, biberonlara fare zehri koymuş
12:50 Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş
12:49 Haiti Devlet Başkanı Mose'ya yapılan suikastta 2'si ABD'li 17 şüpheli gözaltında
11:58 Ünlü tıp dergisi The Lancet, Çin aşısının Türkiye sonuçlarını paylaştı: Koronavirüse karşı yüzde 83.5 etkili
11:49 Son Dakika: Bangladeş'te korkutan fabrika yangını! En az 50 kişi yaşamını yitirdi
11:36 Ormanda intihara kalkışan adamın hayatını yolladığı fotoğraf kurtardı
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
13:50
Ölüm haberini sağdık dostları verdi! Yalnız yaşadığı çadırda tek dostu köpekleriydi Ölüm haberini sağdık dostları verdi! Yalnız yaşadığı çadırda tek dostu köpekleriydi         
13:39
İstanbul'da bir firma aylık 7 bin lira maaşla çalışacak personel bulamıyor İstanbul'da bir firma aylık 7 bin lira maaşla çalışacak personel bulamıyor         
13:23
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Deniz Akkaya'ya hapis şoku! 3 gün zorlama hapis yatacak Deniz Akkaya'ya hapis şoku! 3 gün zorlama hapis yatacak         
12:55
Vergi beyanname ve ödeme süreleri 30 Temmuz'a uzatıldı Vergi beyanname ve ödeme süreleri 30 Temmuz'a uzatıldı         
12:05
Son Dakika: Bangladeş'te korkutan fabrika yangını! En az 50 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Bangladeş'te korkutan fabrika yangını! En az 50 kişi yaşamını yitirdi         
11:50
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Ormanda intihara kalkışan adamın hayatını yolladığı fotoğraf kurtardı Ormanda intihara kalkışan adamın hayatını yolladığı fotoğraf kurtardı         
11:37
Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi         
11:32
Sokak ortasında yarı çıplak kavga ettiler! İki turistin o anları saniye saniye kaydedildi Sokak ortasında yarı çıplak kavga ettiler! İki turistin o anları saniye saniye kaydedildi         
11:27
Adana Demirspor 3. bombayı patlıyor! David Luiz'i Türkiye'ye getirecekler Adana Demirspor 3. bombayı patlıyor! David Luiz'i Türkiye'ye getirecekler         
11:14
Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu         
11:11
Isparta bu olayla karıştı! Genç kızın evinde yakalanan okul müdürü serbest bırakıldı Isparta bu olayla karıştı! Genç kızın evinde yakalanan okul müdürü serbest bırakıldı         
10:38
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Survivor'da skandal Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti         
22:00
Şahan Gökbakar'ın Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 14:03:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ATO ekonomide gıda israfının önlenmesi için harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement