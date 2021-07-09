ATO ekonomide gıda israfının önlenmesi için harekete geçti

Ankara Ticaret Odası (ATO), gıda ve gıda ile ilgili sektörlerde faaliyet gösteren 10 ayrı meslek komitesine kayıtlı onbinlerce üye işletmenin gıda israfını önlemesi için harekete geçti.

ATO, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı işbirliği ve katkılarıyla düzenlenen "Gıda İsrafının Önlenmesi ve Gıda Bankalarının Yaygınlaştırılması/Etkinleştirilmesi Çalıştayı"nın açılışı ATO ev sahipliğinde yapıldı. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Şakir Ercan Gül'ün katılımıyla ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen programa, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya ve Nihat Uysallı ile ATO Komite ve Meclis üyeleri katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü "Sıfır Atık" projesini himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da çalıştaya bir mesaj gönderdi. Nüfus artışı ve iklim değişikliğinin gıda üretimi üzerinde yapacağı olumsuz etkileri bertaraf etmek için önlem alınması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan mesajında, "Yarının dünyasında yaşanabilecek olası gıda krizinin önüne geçmenin sırrı, bugün gıda israfına dur demektir. Bu çaba, insanlığın bugünü ve yarınına yapılacak büyük bir hizmettir. Dolasıyla, bu konunun hem üreticiler, hem de tüketiciler noktasında çok iyi anlatılması gerektiğine inanıyorum. Mesajımızın, yediden yetmişe tüm vicdanlara ulaşması çok önemlidir" dedi.

"Çok sektörlü işbirliğine ihtiyaç var"

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, yaptığı konuşmada komisyon olarak açlık, gıda israfı ve kötü beslenme ile mücadele amacıyla yürütülen çalışmaların takipçisi ve destekçisi olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Satır, "Dünyada yoksulluğun, açlığın, gıda güvensizliğinin ve kötü beslenmenin ortadan kaldırılması için büyük ölçekli önlemlerin alınmasına ve çok sektörlü işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

Gıda israfının önlenmesi konusunda önemli bir uygulama olan gıda bankacılığı ile ilgili torba yasada bir düzenleme olduğunu ancak Türkiye'nin dinamiklerine uygun bir kanuna ihtiyaç bulunduğunu kaydeden Satır, komisyon olarak konuyla ilgili kanun teklifi hazırlığında olduklarını bildirdi. Gıda israfı konusunda bakanlıklar, sivil toplum örgütleri, üreticiler ile ticaret odalarının aktif çalışması gerektiğine dikkat çeken Satır, "Bu çalıştaydan çıkacak çıktılar bizim için çok değerli. Biz kanunu mecliste vereceğiz, tabii ki teklifi veren biz olacağız ama paydaşların da bu teklifin en ideal şekilde çıkması için destek olması lazım" diye konuştu.

Gıda Bankaları'nın hem çevre dostu hem de gıda arzını iyileştiren ve açlığı engelleyen bir yardım organizasyonu olduğunu ifade eden Satır, "Gıda bankaları, gıda israfını azaltarak çevreyi korumak yani sıfır atık, gıda güvencesinden yoksun insanlara gıda desteği sağlamak yani sosyal yardım, yerel düzeyde insani örgütler ile sivil toplumu güçlendirmek yani toplumsal dayanışma olmak üzere aç ayrı fayda sağlıyor" dedi.

Dijital tarım pazarı geliyor

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Şakir Ercan Gül de konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mart ayında açıklanan Ekonomi Reform Programı içerisinde gıda israfının önlenmesi ve gıda bankacılığı konularının yer aldığını hatırlatarak, konuyla ilgili maddelerin hayata geçirilmesi için Bakanlıklar ve paydaşlarla çalışma içinde olduklarını belirtti. Gıda israfının önlenmesi ve gıda bankacılığı konusunun ekonomi açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Gül, "Gıda bankacılığı bir taraftan gıda israfını önlerken diğer taraftan sosyal yardımlaşmaya da hizmet ediyor. Böylece ekonomiye ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlıyor. Fire oranlarının altında kalan bağışlanabilir nitelikteki gıdaları bağışlayanlara vergi yönünden destek sağlanacak. Yani bu bağışların tamamı gider ya da indirim konusu yapılacak" diye konuştu.

Gıda kaybı ve israfı ile mücadele çerçevesinde 2021 yılı Haziran ayında üç ayrı çalışma yaptıklarını anlatan Gül, bunlardan birinin üretim, lojistik ve perakende sektörlerinde gıda kaybını azaltmak için rehber dokümanlar oluşturmak olduğunu söyledi. İkinci olarak sebze meyve zayiatının azaltılması amacıyla soğuk zincir uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik bir tebliğ yayınlandığını ifade eden Gül, üçüncüsünün de soğuk zincir uygulamalarının yaygınlaştırılması için Kredi Garanti Fonu'nun da içinde yer alacağı bir destek paketi olacağını söyledi. Reform gündemi çerçevesi içerisinde 2021 yılı sonuna kadar gıda bankacılığı sisteminin cazip hale gelmesini ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları tamamlamayı amaçladıklarını kaydeden Gül, "Gıda kaybının ve israfının azaltılması amacıyla 2021 yılı sonuna kadar Dijital Tarım Pazarı uygulaması aracılığıyla tarlada ve hallerde kalan ürünlerin alıcılarla buluşturulmasına çalışılacak. İletişim araçlarından yararlanarak gıda israfı konusunda farkındalığın artırılması sağlanacak. Tarımsal üretimin planlanmasına katkı sağlanması amacıyla sözleşmeli üretim mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik eylemlerimiz olacak. İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla, hal kanununda değişiklik yapılması da düşünülüyor" diye konuştu.

ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş ise sektörlerdeki gıda israfının önlenmesinin önemine dikkati çekerek, bunun için gıda bankacılığı uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Kovid-19 salgın sürecinde Türkiye'nin gıda ürünleri temininde herhangi bir sorun yaşamadığını hatırlatarak, bununla gururlandıklarını ifade eden Karakuş, "Pandemi sürecinde dünyanın birçok ülkesinde gıda temininde sorun yaşanırken Türkiye'de hiçbir ürüne 'yok' demedik. Türkiye'nin mamul madde bazında hiçbir sıkıntısı yok, problem hammadde ve israf konusunda yaşanıyor" diye konuştu.

Programın açılışında Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Güngören ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya da birer konuşma yaptı. Açılış programının ardından Bakanlık yetkililerinin moderatörlüğünü üstlendiği çalışma masalarında Ankara Ticaret Odası'nın 1 No'lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri, 5 No'lu Hayvansal Üretim, 7 No'lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti, 11 No'lu Tarım Ürünleri, 16 No'lu Ekmek ve Unlu Mamuller, 18 No'lu Sebze ve Meyveciler, 40 No'lu Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar, 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği, 58 No'lu Oteller ve Konaklama Tesisleri, 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komite ve Meclis üyeleri değerlendirmelerini aktardı. - ANKARA