ATO Elazığ depremzedelerine yardımda bulunan üyelerine teşekkür beratı verdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Elazığ depremi sonrasında depremzedelere yardım malzemesi gönderen 1 No'lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi üyelerine teşekkür beratı verdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran ve ATO Yönetim Kurulu üyeleri, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaptıkları çağrıya uyarak Elazığ'a gıda ve ihtiyaç malzemeleri gönderen 1 No'lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi üyelerini GİMAT Toptancılar Sitesi'nde ziyaret etti.

Baran ve yönetim kurulu üyeleri, komite üyelerine teşekkür beratı verdi.

Gürsel Baran burada yaptığı konuşmada, "Tüccarın güçlü olduğu bir toplumda Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi de güçlü olur. Yaşadığımız son depreme gösterdiğiniz refleks bunun en güzel göstergesi oldu." ifadesini kullandı.

Hükümetin depremin ardından Kızılay ve AFAD aracılığıyla bölgedeki vatandaşlara hızlıca el uzattığını belirten Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin çağrısıyla Ankara Valiliği öncülüğünde yürütülen kampanya kapsamında da Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerinin seferber olduğunu bildirdi.

Baran, yardımların bölgeye ulaştırılması konusunda güçlü bir duruş sergilendiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Deprem sonrası yaraları sarmak için yürütülen mücadeleye destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte üyelerimiz başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ya da meslek kuruluşları aracılığıyla deprem bölgesine ihtiyaç malzemesi sağlayan vatandaşlar, birlik olduğumuzda her acının üstesinden geldiğimizi tüm Türkiye'ye bir kez daha gösterdi."

"GİMAT Ankara ekonomisinin ana damarıdır"

GİMAT Toptancılar Sitesinin yaklaşık 5 bin şirketle Ankara ekonomisinin ana damarı olduğunu vurgulayan Baran, "Binlerce kişiye istihdam sağlayan GİMAT, organize toptan gıda sektöründe Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biridir. Ankara ekonomisinin ana damarıdır ve şehrin ekonomisine katkısı çok büyüktür. Tüccarın güçlü olduğu bir toplumda ekonomi de güçlü olur." değerlendirmesinde bulundu.

ATO 1 No'lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi Üyesi ve GİMAT Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Seğmen de Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yardım etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Seğmen, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin neresinde sıkıntı olursa olsun ATO'muz ne zaman çağrı yapsa yanında yer almaya hazırız. GİMAT olarak yeni iş alanları oluşturarak, iş ve istihdam hacmini geliştirmeyi hedefliyoruz. Gelecekte yeni iş alanları oluşturacak yatırımlar yaparak daha fazla insana iş alanı yaratmak ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz."