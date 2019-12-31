ATO heyeti, İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Üyeleri ile birlikte 2 Mayıs 2019 tarihinde müzeye dönüştürülen Ulus'taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ni ziyaret etti.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 yılında kurduğu ve Türkiye'nin iktisadi bağımsızlık sürecinde önemli rol oynayan Türkiye İş Bankası'nın, İstanbul'da açtığı müzeden sonraki ikinci müzesi olma özelliğini taşıyan Ulus'taki tarihi binayı gezen Baran, Ankara'nın turizm potansiyelini açığa çıkarmak konusunda başlattıkları çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Baran, "Ankara, bizlere attığımız her adımda binlerce yıllık tarihe tanıklık etme fırsatı sunuyor. Saklı kalmış bu hazineleri gün yüzüne çıkararak farkındalık oluşturmak istiyoruz. Binlerce yıllık geçmişe sahip Başkentimizin turizm potansiyelini ekonomik değere dönüştürerek hem Ankara'mıza hem de ülkemize katkı sağlayacağız" dedi.



Baran ve beraberindeki heyet, Ankara turizmine katkıda bulunacak önemli yerleri keşfetme amacıyla yaptıkları gezide müzenin bodrum katındaki kiralık kasa bölümü, giriş ve birinci katlarında orijinal olarak korunan özel tarihi alanlar ve Banka'nın iktisadi bağımsızlık tarihine dair koleksiyonda yer alan fotoğraf, belge, obje ve filmlerin sergilendiğini alanı gezdi. Baran, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılına özel yapılan, ulusal ve uluslararası arşiv ve koleksiyonlardan derlenerek oluşan ve Milli Mücadele'yi anlatan en kapsamlı sergilerden biri olma özelliği taşıyan İstiklal Sergisi'ni de gezerek yetkililerden bilgi aldı.



Ziyarete ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu ile Meclis ve Komite Üyelerinden Muhammet Sarıtaş, Mustafa Tekeli, Raşit Mandıroğlu, Turan Öztürk ve Önder Han katıldı. - ANKARA