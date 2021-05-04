ATO heyeti, Bakan Bilgin'i ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, işletmelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla geçilen "tam kapanma" sürecinde e-Devlet üzerinden izin alma hususunda yaşadıkları faaliyet kodu sıkıntılarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e aktarırken, iş yerleri için kısa çalışma ödeneği süresinin yıl sonuna kadar uzatılmasını talep etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Odanın Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Bakan Bilgin'e, ATO'nun çalışmalarına ilişkin bilgi veren Baran, Kovid-19 ile mücadele sürecinde sektörlerin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ederek çözümü yönünde çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Salgına karşı geçilen "tam kapanma" sürecinde, işletmelerin e-Devlet üzerinden izin almalarına ilişkin yaşadıkları faaliyet kodu sıkıntılarını da paylaşan Baran, bu sorunun çözümüne yönelik önerilerde bulundu.

Baran, salgının başlangıcından bu yana geçen bir yılı aşkın sürede hükümetin istihdama yönelik destekler verdiğine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından haziran sonuna kadar uzatılan kısa çalışma ödeneği desteğinin yıl sonuna kadar devam etmesi, reel sektörümüz için çok önemli. Kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Baran, salgınla mücadele sürecinde özellikle hizmet sektörü altında yer alan işletmelerin sıkıntı yaşadığını belirterek, bu sektörlerin SGK prim borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi talebini de iletti.

Kayıt dışı istihdam konusuna değinen Baran, asgari ücret ve kıdem tazminatındaki işveren yüklerinin hafifletilmesine ilişkin görüşlerini aktardı.

Baran'a ziyaretinde, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar eşlik etti.