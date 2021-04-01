ATO heyetinden AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a ziyaret - Son Dakika

ATO heyetinden AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a ziyaret

01.04.2021 12:39
ATO heyetinden AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a ziyaret, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, korona virüs vaka sayılarında artış görülmesiyle birlikte Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının yeniden başlayacağını hatırlatarak, "Zincir marketler hafta sonu kısıtlamalarında gıda dışı ürün satışı yapmasın"...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, korona virüs vaka sayılarında artış görülmesiyle birlikte Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının yeniden başlayacağını hatırlatarak, "Zincir marketler hafta sonu kısıtlamalarında gıda dışı ürün satışı yapmasın" önerisinde bulundu.

ATO Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki heyet, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. Ziyarette yaptığı konuşmada, ATO'nun 160 bin üyesinin 67 Meslek Komitesi'nde temsil edildiği bilgisini veren Baran, sektörlerin gelişimi için iç ve dış ticaretin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışma yaptıklarını belirtti. Korona virüs vaka sayısının artmasıyla Ankara'nın çok riskli bölge haline geldiğini ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının yeniden başlayacağını hatırlatan Baran, "Zincir marketler bir evin tüm ihtiyacını karşılayacak şekilde ürün konseptini genişletmiş durumda. Hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle diğer tüm sektörlerde işletmeler kapalı ancak marketler açık. Ticaret yaparak ayakta kalmaya çalışan üyelerimiz zincir marketlerin orantısız gücünün altında eziliyor" dedi.

Geçmiş kısıtlama dönemlerinde tekel bayilerinin kapalı olması nedeniyle marketlerde tekel ürünlerinin satışının da yasaklandığını hatırlatan Baran, "Aynı şekilde tuhafiyeciden çorapçıya, hırdavatçıdan kırtasiyeciye, elektronik eşya satıcısına kadar hafta sonu dükkanını açamayan tüccarlarımıza da sahip çıkmak istiyoruz. Zincir marketler hafta sonu kısıtlamalarında gıda dışı ürün satışı yapmasın" diye konuştu.

Ciro kaybı yaşayana destek

Korona virüsle mücadele sürecinde hükümetin reel sektörü desteklemek için önemli adımlar attığını kaydeden Baran, bu desteklerin sadece ciro kaybı yaşayan işletmeleri kapsayacak şekilde düzenlenmesi ve destek miktarının artırılması önerisinde bulundu. Baran, "Zorda olan sektörlere yönelik destekler tacirleri kapsayacak şekilde genişletilsin" diye de ekledi.

Yerli ürün hassasiyeti

Yerli ve milli üretimin öneminin pandemi sürecinde daha da iyi anlaşıldığını ifade eden Baran, Türkiye'nin dünya ile rekabet edebilen bir yerli üretim kapasitesine ulaştığını söyledi. Kamu alımlarında yerli üretimin tercih edilebileceğinin ilgili düzenlemelerde yer aldığını hatırlatan Baran, "Bu düzenlemeler kağıt üzerinde kalmamalı. Cumhurbaşkanımızın yerli ürün konusundaki hassasiyetini tüm kamu alımlarında görmek istiyoruz" diye konuştu.

"Ticaret ahlakı için eğitim şart"

Çek ya da senedini ödemeyen, karşılıksız çıkan kişilerin, eski şirketini kapatıp, eşinin ya da kardeşinin üzerine yeni bir şirket kurarak ticaretine devam edebildiğini, kötü niyetli kişilerin uygulamaları nedeniyle ticarette güven erozyonu yaşandığını söyleyen Baran, "Sözün senet olduğu dönemlerden ticarette güven erozyonu yaşandığı dönemlere geldik. Bu tabloyu dönüştürebilmek için çocuklarımıza okullarda değerler eğitimi verilmesi, büyüğe saygı, sevgi, çevreyi koruma, ticaret ahlakı gibi konuların öğretilmesi gerekir" diye konuştu.

Son dönemde yaşanan hammadde sıkıntısı ile fiyatlardaki yükselişin ticareti olumsuz etkilediğinin de bilgisini veren Baran, Türkiye'nin coğrafyasındaki zorluklara rağmen büyük gelişim kaydettiğini, ekonomide dengenin sağlanması ve üretimin teşvikiyle birlikte dünyanın tedarikçisi olabileceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş da, reel sektöre önem verdiklerini ve sorunlarının çözümü yönünde yapılacak çalışmaları destekleyeceklerini söyledi.

ATO heyetinin Kurtulmuş'u ziyaretinde ATO Başkanı Baran'a, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya, Süleyman Ekinci, Ali Yıldız ve Adem Ali Yılmaz eşlik etti. - ANKARA

ATO heyetinden AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a ziyaret
ATO heyetinden AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a ziyaret

Ankara Ticaret Odası, AK Parti, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO heyetinden AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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