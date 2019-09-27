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ATO heyetinden ETSO'ya ziyaret

55 dakika önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve yönetiminden oluşan bir heyet Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasını (ETSO) ziyaret etti.

ATO heyetinden ETSO'ya ziyaret, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve yönetiminden oluşan bir heyet Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasını (ETSO) ziyaret etti.


Erzincan'da bir dizi ziyaretlerde bulunan ATO Başkanı Baran ve yönetimi ETSO Başkanı Ahmet Tanoğlu'nu ziyaret ederek bilgi alış verişinde bulundular.


Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un da yer aldığı ziyarette ATO Başkanı Gürsel Baran, ETSO Başkanı Ahmet Tanoğlu'na plaket takdiminde bulundu.


ETSO Başkanı Ahmet Tanoğlu, "Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduğumu belirterek elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.


ATO Başkanı Gürsel Baran'da, "Burada bulunmakta mutlu olduğumu belirtmek isterim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla Erzincan ziyareti planlamıştık. Bu kapsamda odalar arası ilişkileri geliştirme amaçlı önemli bir adım olacağına inanıyorum. Ekonomik birliktelik yapacağız. Birbirimize nasıl fayda sağlarız onun istişare yapacağız" diye konuştu. - ERZİNCAN

Ankara Ticaret Odası, Ali Coşkun, Erzincan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:51 Kaynak: İHA
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