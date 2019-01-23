Son Dakika Haberleri: ATO Heyetinden Roma ve Lazio Bölgesine Ziyaret

ATO Heyetinden Roma ve Lazio Bölgesine Ziyaret

2 saat önce

THY'nin 60 yıl aradan sonra başlattığı Ankara-Roma direkt uçuşuyla Başkent'ten Roma'ya giden Ankara Ticaret Odası (ATO) heyeti, kongre ve fuar turizmi konusunda incelemelerde bulundu.

ATO Heyetinden Roma ve Lazio Bölgesine Ziyaret, System.String[]
THY'nin 60 yıl aradan sonra başlattığı Ankara- Roma direkt uçuşuyla Başkent'ten Roma'ya giden Ankara Ticaret Odası (ATO) heyeti, kongre ve fuar turizmi konusunda incelemelerde bulundu.

Ticaret Odaları Konsey Başkanı olan ATO Başkanı Gürsel Baran'ın TOBB Ekonomi Şurası'na katılmak üzere Ankara'ya dönmesi üzerine Roma çalışmalarını ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay sürdürdü. ATO Başkanı Yardımcısı Aktay başkanlığındaki heyet, Roma ve Lazio Kongre Bürosu Yönetim Kurulu üyesi Daniele Brocchi, Başkan Yardımcısı Dr. Stefano Fiori, Operasyon Müdürü Monica Conti ve Roma'nın iki ayrı kongre ve etkinlik merkezini aynı çatı altında toplayan Roma Kongre Grup Temsilcisi Francesca Maralli ile bir toplantı gerçekleştirdi. Aktay ve beraberindeki heyetin Roma ve Lazio Kongre Bürosu ile Roma Kongre Grup'un çalışmaları hakkında bilgi aldığı toplantıda, Roma'nın dünya kongre ve fuar turizmindeki yeri ile sektörel gelişmeler ele alındı.

Ankara Ticaret Odasının Başkent'in kongre ve fuar turizmi alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Aktay, Avrupa'nın ikinci en büyük kongre merkezi olan Congresium Kongre ve Sergi Salonu'nun ATO'ya ait olduğunu söyledi. Aktay, ATO'nun Başkent'te uluslararası fuar düzenlemek için yapımına başlanan Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin de ortağı olduğunu kaydetti. Ankara'nın kongre turizmi alanında gelişiminin önünü açmak için 2014 yılında ATO bünyesinde Kongre ve Ziyaretçi Bürosu kurduklarını kaydeden Aktay, Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliğinin üyesi olduğunu da söyledi. Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosunun daha etkin çalışabilmesi amacıyla bir fizibilite raporu hazırlandığını bildiren Aktay, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ulusal ve uluslararası 100 kongreye ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay'a Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş ve Meclis üyeleri Emin Ayar ile İsmail Kulak eşlik etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:38 Kaynak: İHA

Ankara, Roma, Ankara Ticaret Odası, Güncel
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