ATO, hizmet sektöründeki işletmelere yönelik Ziraat Bankasından yeni kredi paketi ve yapılandırma istedi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, salgınla mücadele kapsamındaki kısıtlamalardan olumsuz etkilenen hizmet sektörü çatısı altında faaliyet gösteren işletmelere yönelik yeni bir kredi paketi ve yapılandırma talep etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran başkanlığındaki heyet, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ı ziyaret etti.

Baran, salgın nedeniyle finansman sıkıntısı yaşayan reel sektöre en büyük desteği aralarında Ziraat Bankasının da bulunduğu kamu bankalarının verdiğinin altını çizerek, bu desteğin devamını beklediklerini vurguladı.

Salgın ve kısıtlamalar nedeniyle ATO'nun özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin finansman ihtiyacının devam ettiğini belirten Baran, "Bir yılı aşkın zamandır devam eden salgından etkilenen lokanta, restoran, kafeterya gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz, daha önce kullandıkları kredilerin geri ödemelerini yapmakta sıkıntı yaşıyorlar. Bu durum üyelerimizin kötü niyetinden değil mevcut şartların sonuçları olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz için bir yapılandırma talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Baran, vaka sayılarının artışıyla birlikte yeniden gündeme gelen kısıtlamaların bu süreçte ciro kaybı yaşayan işletmelerin sürdürülebilirliğini tehlikeye soktuğuna dikkati çekerek, "Üyelerimiz pandeminin başladığı dönemde ertelenen vergi ve diğer ödemeleri için çalışıp kazanma şansı bulamamışlardı, kısıtlamalarla temel giderlerini de karşılayamaz hale geldiler. Pandemiden etkilenen sektörlere özel olmak üzere, düşük faizli, uzun vadeli ve belli bir süre geri ödemesiz kredi paketi talebimiz söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.