ATO ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi eğitimde iş birliğine gidiyor - Son Dakika

ATO ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi eğitimde iş birliğine gidiyor

26.05.2021 15:38
ATO ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi eğitimde iş birliğine gidiyor, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) arasında, başkentin girişimcilik ve ticari kapasitesinin artırılması amacıyla lisansüstü eğitim programlarından indirimli yararlanmayı kapsayan "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) arasında, başkentin girişimcilik ve ticari kapasitesinin artırılması amacıyla lisansüstü eğitim programlarından indirimli yararlanmayı kapsayan "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Hizmet Binası Fuaye Alanı'ndaki imza töreninde yaptığı konuşmada, söz konusu protokol kapsamında, Ankara'nın sosyo ekonomik kalkınması, yenilikçi girişimciliği, rekabetçiliği, teknoloji politikaları, eğitim-geliştirme ve kurumsal yapılandırmasına yönelik olarak araştırma, eğitim, danışmanlık ve proje geliştirme alanlarında ortak çalışma yapılacağını söyledi.

ATO olarak, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünde temel faktörlerden biri olan girişimciliği desteklemeye ve geliştirmeye özel önem verdiklerini belirten Baran, bu anlamda ilgili kurumlarla hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Baran, protokole dair şu ayrıntıları paylaştı:

"Başkentte girişimciliğin dolayısıyla ticaret kapasitesinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atmış olacağız. Yapacağımız çalışmalarla kent ekonomisinin gelişiminin önündeki engelleri tespit ederek, daha dinamik, daha rekabetçi, daha yenilikçi bir yapı oluşmasına katkı sağlayacağız. Başkentimiz ve ülkemizin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönden ilerlemesi ve gelişmesine yönelik konularla ilgili çalışmalar hayata geçirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerimizle bu konudaki iş birliklerimizi giderek artıracağız."

"İşletmelerin gelişmesi kent ve ülke ekonomisine katkı sağladı"

Eğitimli yönetici ve çalışanların, işletmelerin kalitesini yükseltirken, aynı zamanda rekabette de öne taşıdığına dikkati çeken Baran, işletmelerin gelişmesinin de kent ve ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

Baran, "Protokol kapsamında ATO üyesi firmaların kurumsal yönetişim becerilerini, kurumsal kapasitelerini geliştirmek ve üye firmalardaki ticari hayattaki sürdürülebilirliklerini, ulusal ve uluslararası rekabet gücünü, ihracatlarını artırmak hedeflerimiz arasında." dedi.

"ATO üyelerine farkındalık çalışmaları sunacağız"

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da dijitalleşme ve Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada her alanda çok hızlı bir değişimin yaşandığına dikkati çekti.

Arıcan, bu anlamda dünyadaki ve yüksek öğretimdeki değişimleri yakından takip ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek öğretimin artık yeni sertifika programları, sivil toplum kuruluşlarının gelişimleriyle iş birliği yapması, sahalardaki bilgi ve tecrübeleri de alarak kendisini yenilemesi, akademik hayattaki araştırmaların sahadaki iş birliğiyle gerçekleşmesi gerekiyor. Bazı mesleklerin sürdürülebilirliği, rekabet gücünün artırılması çok önemli. ATO'nun, üniversitelerle iş birliğini hem mesleklerin sürdürülebilirliği hem de dünyadaki rekabet gücüyle baş edebilmesi açısından çok önemli görüyorum."

İş birliğinin sadece kağıt üzerinde olmadığını vurgulayan Arıcan, öncelikle Ankara ve bölgesindeki iş kollarındaki memnuniyet ve beklentiler, pazarlardaki arz ve talep analizleri, sektörel stratejiler ve teknolojik dönüşümler anlamında araştırmalar yaparak projeler geliştireceklerini aktardı.

Arıcan, üniversitede bir "sosyo-kent" de hayata geçireceklerini bildirerek, "Firmaların Ar-Ge çalışmaları ve akademik iş birlikleriyle biz de teknolojik alanlara katkımızı ortaya koyacağız. Teknoloji geliştirme bölgelerinden ATO üyelerimize farkındalık çalışmaları, mentorluk gibi katkılar sunmaya çalışacağız. Geleceğin iş ve meslekleri konusunda yeni gelişmeleri ve bu alanlarda eğitim, danışmanlık ve proje katkıları sunacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.

ATO ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi eğitimde iş birliğine gidiyor
ATO ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi eğitimde iş birliğine gidiyor
ATO ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi eğitimde iş birliğine gidiyor
ATO ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi eğitimde iş birliğine gidiyor
ATO ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi eğitimde iş birliğine gidiyor

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Ticaret Odası, Girişimcilik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ATO ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi eğitimde iş birliğine gidiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var Çığlıklarına komşuları yetişti! Küçük kıza, apartman girişinde taciz Çığlıklarına komşuları yetişti! Küçük kıza, apartman girişinde taciz Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı

Son Dakika Haberleri
16:18 Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz
16:02 Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler
16:01 Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu
16:00 Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak
15:45 Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "Bay Meral" dedi, bu ifade sosyal medyada gündem oldu
15:42 En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralamasında Türkiye listeye 12. sıradan girdi
15:41 İstikrarın bozulmaması için seçimlerde kimse aday olmayacak! Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki buzlar eriyor
14:58 İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı
14:53 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı
Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz         
16:19
Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu         
16:01
Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu         
15:54
Pazar yeri, yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek Pazar yeri, yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek         
15:52
Kocasının ilgisini çekmek isteyen kadın, gasp mağduru olduğunu ileri sürdü! Gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı Kocasının ilgisini çekmek isteyen kadın, gasp mağduru olduğunu ileri sürdü! Gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı         
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "Bay Meral" dedi, bu ifade sosyal medyada gündem oldu         
15:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı         
14:54
Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı         
14:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz         
14:03
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler         
13:52
Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı         
12:13
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 16:27:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ATO ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi eğitimde iş birliğine gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement