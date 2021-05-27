ATO ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi eğitimde iş birliğine gidiyor - Son Dakika

ATO ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi eğitimde iş birliğine gidiyor

27.05.2021 16:42

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) arasında, başkentin girişimcilik ve ticari kapasitesinin artırılması amacıyla lisansüstü eğitim programlarından indirimli yararlanmayı kapsayan "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) arasında, başkentin girişimcilik ve ticari kapasitesinin artırılması amacıyla lisansüstü eğitim programlarından indirimli yararlanmayı kapsayan "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Hizmet Binası Fuaye Alanı'ndaki imza töreninde yaptığı konuşmada, söz konusu protokol kapsamında, Ankara'nın sosyo ekonomik kalkınması, yenilikçi girişimciliği, rekabetçiliği, teknoloji politikaları, eğitim-geliştirme ve kurumsal yapılandırmasına yönelik olarak araştırma, eğitim, danışmanlık ve proje geliştirme alanlarında ortak çalışma yapılacağını söyledi.

ATO olarak, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünde temel faktörlerden biri olan girişimciliği desteklemeye ve geliştirmeye özel önem verdiklerini belirten Baran, bu anlamda ilgili kurumlarla hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Baran, protokole dair şu ayrıntıları paylaştı:

"Başkentte girişimciliğin dolayısıyla ticaret kapasitesinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atmış olacağız. Yapacağımız çalışmalarla kent ekonomisinin gelişiminin önündeki engelleri tespit ederek, daha dinamik, daha rekabetçi, daha yenilikçi bir yapı oluşmasına katkı sağlayacağız. Başkentimiz ve ülkemizin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönden ilerlemesi ve gelişmesine yönelik konularla ilgili çalışmalar hayata geçirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerimizle bu konudaki iş birliklerimizi giderek artıracağız."

"İşletmelerin gelişmesi kent ve ülke ekonomisine katkı sağladı"

Eğitimli yönetici ve çalışanların, işletmelerin kalitesini yükseltirken, aynı zamanda rekabette de öne taşıdığına dikkati çeken Baran, işletmelerin gelişmesinin de kent ve ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

Baran, "Protokol kapsamında ATO üyesi firmaların kurumsal yönetişim becerilerini, kurumsal kapasitelerini geliştirmek ve üye firmalardaki ticari hayattaki sürdürülebilirliklerini, ulusal ve uluslararası rekabet gücünü, ihracatlarını artırmak hedeflerimiz arasında." dedi.

"ATO üyelerine farkındalık çalışmaları sunacağız"

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da dijitalleşme ve Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada her alanda çok hızlı bir değişimin yaşandığına dikkati çekti.

Arıcan, bu anlamda dünyadaki ve yüksek öğretimdeki değişimleri yakından takip ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek öğretimin artık yeni sertifika programları, sivil toplum kuruluşlarının gelişimleriyle iş birliği yapması, sahalardaki bilgi ve tecrübeleri de alarak kendisini yenilemesi, akademik hayattaki araştırmaların sahadaki iş birliğiyle gerçekleşmesi gerekiyor. Bazı mesleklerin sürdürülebilirliği, rekabet gücünün artırılması çok önemli. ATO'nun, üniversitelerle iş birliğini hem mesleklerin sürdürülebilirliği hem de dünyadaki rekabet gücüyle baş edebilmesi açısından çok önemli görüyorum."

İş birliğinin sadece kağıt üzerinde olmadığını vurgulayan Arıcan, öncelikle Ankara ve bölgesindeki iş kollarındaki memnuniyet ve beklentiler, pazarlardaki arz ve talep analizleri, sektörel stratejiler ve teknolojik dönüşümler anlamında araştırmalar yaparak projeler geliştireceklerini aktardı.

Arıcan, üniversitede bir "sosyo-kent" de hayata geçireceklerini bildirerek, "Firmaların Ar-Ge çalışmaları ve akademik iş birlikleriyle biz de teknolojik alanlara katkımızı ortaya koyacağız. Teknoloji geliştirme bölgelerinden ATO üyelerimize farkındalık çalışmaları, mentorluk gibi katkılar sunmaya çalışacağız. Geleceğin iş ve meslekleri konusunda yeni gelişmeleri ve bu alanlarda eğitim, danışmanlık ve proje katkıları sunacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.

ATO ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi eğitimde iş birliğine gidiyor
ATO ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi eğitimde iş birliğine gidiyor
ATO ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi eğitimde iş birliğine gidiyor
ATO ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi eğitimde iş birliğine gidiyor

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Ticaret Odası, Girişimcilik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ATO ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi eğitimde iş birliğine gidiyor - Son Dakika


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