ATO ile Başkent Üniversitesi arasında lisans üstü eğitim ve staj iş birliği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO ile Başkent Üniversitesi arasında lisans üstü eğitim ve staj iş birliği - Son Dakika Ekonomi

ATO ile Başkent Üniversitesi arasında lisans üstü eğitim ve staj iş birliği

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Başkent Üniversitesi arasında, lisans üstü eğitim ile yaz dönemi stajı konularında iş birliğini öngören protokol imzalandı.

ATO ile Başkent Üniversitesi arasında lisans üstü eğitim ve staj iş birliği, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Başkent Üniversitesi arasında, lisans üstü eğitim ile yaz dönemi stajı konularında iş birliğini öngören protokol imzalandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Lisansüstü Eğitim-Öğretim" ve "Öğrenci Yaz Dönemi Stajı İş Birliği" konularında iki ayrı protokole, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal imza koydu.

Törende konuşan ATO Başkanı Baran, iki kurum arasında 22 Ocak'ta daha genel çerçeveli bir protokol imzalandığını anımsattı.

ATO yönetimi olarak çalışanların ve organ üyelerinin gelişimine katkı sağlamak istediklerini aktaran Baran, organ üyelerinin eğitimlerine yüksek lisans ve doktora seviyesinde devam etmelerinin işlerini daha verimli şekilde yapmalarına katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti. Baran, Başkent Üniversitesi öğrencilerinin de odada staj imkanı bulacağını bildirdi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Haberal da üniversite, sanayi ve sektör iş birliği olmadan projelerin hayata geçirilmesinin çok zor olduğuna işaret ederek, ATO ile imzalanan protokolün bu konuda önemli katkılar sağlayacağını aktardı. Başkent Üniversitesi öğrencilerinin ATO'da staj yaparak sektör projelerinin nasıl gerçekleştiğini ve organizasyonların nasıl yapıldığını öğreneceğine dikkati çeken Haberal, "Öğrenciler mezun olup hayata atıldıklarında en kısa sürede işe adaptasyon sağlayarak bu mesleğin gerçeklerini, sorunlarını ve ileriye yönelik neleri projelendireceklerini daha iyi değerlendirebilme fırsatı bulacak." ifadesini kullandı.

Bu arada Lisansüstü Eğitim-Öğretim İş Birliği Protokolü'ne göre, ATO personeli ya da organ üyeleri Başkent Üniversitesinde indirimli olarak tezli ya da tezsiz yüksek lisans ve doktora ile uzaktan öğretim yüksek lisans programlarına katılabilecek.

Öğrenci Yaz Dönemi Stajı İş Birliği Protokolü'ne göre ise Başkent Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Ticari Bilimler ve Hukuk Fakültesi lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, stajlarını yaz dönemlerinde odada üç dönem halinde yapabilecek.

Başkent Üniversitesi, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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