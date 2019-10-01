Son Dakika Haberleri: ATO ile Tayvanlı dernek ticari iş birliği protokolü imzaladı
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ATO ile Tayvanlı dernek ticari iş birliği protokolü imzaladı

42 dakika önce

Ankara Ticaret Odası (ATO), Tayvan ile ticari ilişkileri ve yatırım fırsatlarını geliştirmek amacıyla Taipei İthalat ve İhracatçılar Derneğiyle (IEAT) iş birliği protokolü imzaladı.

ATO ile Tayvanlı dernek ticari iş birliği protokolü imzaladı, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO), Tayvan ile ticari ilişkileri ve yatırım fırsatlarını geliştirmek amacıyla Taipei İthalat ve İhracatçılar Derneğiyle (IEAT) iş birliği protokolü imzaladı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu iş birliği protokolü, ATO ile Tayvan'ın başkenti Taipei'de faaliyetlerini sürdüren Taipei İthalat ve İhracatçılar Derneği arasında imzalandı.

Protokolün imzalanması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, üyelerinin dış pazardaki rekabet gücünü ve ihracat kapasitelerini artırmak için Tayvan ile ticari ilişkileri geliştirmeyi istediklerini belirtti.

Aktay, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1,9 milyar dolar olduğunu ve bunun 1,6 milyar dolarını Türkiye'nin ithalatının oluşturduğunu bildiren Aktay, "Bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Ankara'da yatırım yapmak isteyenlere her türlü yardımı yapmaya hazırız. Tayvan ile pek çok sektörde ticaretimiz var. Önümüzdeki dönemde iş birliği yapacağımız sektörler arasında gıda, inşaat, otomotiv ve iletişim gibi sektörler ön plana çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

IEAT İcra Direktörü Hung-Ming Lin de Tayvan'daki en büyük ticaret organizasyonu olduklarını belirterek, "ATO ve IEAT olarak iç ve dış ticarete yönelik faaliyetleri ve yatırımları destekliyor ve aynı vizyonu paylaşıyoruz. İmzaladığımız bu protokolle daha yakın ticari iş birliği kurmak için sağlam bir zemin oluşturduğumuza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası, Taipei, Tayvan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:08 Kaynak: AA
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