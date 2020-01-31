ATO komiteleri

Ankara Ticaret Odasının (ATO) gıda sektörüne yönelik 5 komitesi tarafından "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği" uygulamalarına ilişkin hazırlanan raporda, düzenlemenin küçük üreticilerde bazı sorunlara yol açtığı ifade edildi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın "Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri", "Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti", "Pastacılar, Çikolatacılar ve Tatlıcılar", "Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği", "Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri" meslek komiteleri tarafından sektördeki işletmelerin sorunları masaya yatırıldı.

5 komitede, çıkarılan düzenlemelerin sektöre etkileri analiz edilirken, yaklaşık 10 bin aile işletmesinin bu konularda yeterli bilgiye sahip olmadığı belirtildi. Özellikle "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği"ne uyum için belirlenen 3 yıllık sürede, bu işletmelerin sorunlar yaşadığı tespit edildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından hazırlanan rapor, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığındaki heyet tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Vekili Harun Seçkin ile Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selman Ayaz'a iletildi.

"Tüm vatandaşları ilgilendiriyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yılmaz, küçük işletmelerin yeni düzenlemeler konusunda yeterince bilgi sahibi olamadığını bildirdi.

Yılmaz, yönetmeliğin sadece ATO üyelerini değil, tüm vatandaşları ilgilendirdiğine dikkati çekerek, "Çoğu aile işletmesi olan binlerce üyemizin mevzuat takibi konusundaki yetersizliğinin ekonomiye olumsuz yansımaması için özel çaba halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Tüketicileri ve halk sağlığını doğrudan etkileyen mevzuat düzenlemelerinde sektör temsilcilerinin, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine hazırlık aşamasında başvurulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, böylelikle kaynak ve zamandan tasarruf sağlanacağını kaydetti.