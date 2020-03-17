ATO Kovid-19'un sektörlere etkisini masaya yatırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO Kovid-19'un sektörlere etkisini masaya yatırdı - Son Dakika Ekonomi

ATO Kovid-19'un sektörlere etkisini masaya yatırdı

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) hizmet sektörü temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektöre etkileri ve alınması gereken önlemleri görüşmek üzere bir araya geldi ve "destek masası" kurulmasına karar verdi.

ATO Kovid-19'un sektörlere etkisini masaya yatırdı, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) hizmet sektörü temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektöre etkileri ve alınması gereken önlemleri görüşmek üzere bir araya geldi ve "destek masası" kurulmasına karar verdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın 160 bine yaklaşan üyelerinin üçte birini oluşturan, hizmet sektöründe faaliyet gösteren 20 ayrı komitesinin temsilcileri, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının sektörlere etkileri ve alınması gereken önlemleri ATO Başkan Gürsel Baran'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda ele aldı.

Odada gerçekleştirilen toplantıda virüse karşı alınan tedbirler dikkati çekti. Toplantıda katılımcılar, virüse karşı önlem olarak birbirlerinden uzak mesafede, arada birer sandalye boşluk bırakarak oturdu. El antiseptikleri ve dezenfektanların masada kullanıma sunulduğu, bağışıklığı yükseltecek içecek ikram edildiği toplantıda hijyen kuralları titizlikle uygulandı.

Baran, yaptığı konuşmada, Çin'in Vuhan kentinde başlayan Kovid-19 salgınının tüm dünyayı tehdit ettiğine, Türkiye'de alınan önlemlerle sürecin salgın hastalık haline gelmeden önlenmeye çalışıldığına dikkati çekti.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin lokanta, kafe, turizm ve konaklama başta olmak üzere tüm sektörleri etkilediğini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Önlemler ticaretin olduğu her sektörü yakından ilgilendiriyor. Süreç ister istemez iş hacimlerine, cirolara ve diğer göstergelere yansıyacak. Bu sürecin hastalığın yayılmasını önlemek için yaşandığını dikkate alarak sağduyulu düşünmeliyiz. Hükümetimiz gerekli önlemleri zaten alıyor, koronavirüse karşı tedbirli olurken, aklıselim içinde ticareti de devam ettirmeliyiz. Süreci hep birlikte takip edeceğiz."

Toplantıda, koronavirüs tedbirlerinin ticari hayata etkileri, sektörlerin süreci en az zararla atlatabilmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerin aktarılması için Meslek Komiteleri ve Komisyonlar Müdürlüğü bünyesinde "destek masası" kurulmasına karar verildi.

Bu kapsamda ATO üyeleri "meskom@atonet.org.tr" adresine görüş ve önerilerini iletebilecek.

Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:08 Kaynak: AA
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