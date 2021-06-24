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ATO Meclis Başkanı Acı: "Güzel günler uzak değil" - Son Dakika

ATO Meclis Başkanı Acı: "Güzel günler uzak değil"

24.06.2021 13:50
ATO Meclis Başkanı Acı:

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, "Aşılamanın hız kazanması, kısıtlamaların kaldırılması hem toplum sağlığımız hem de ekonomimiz açısından ümit verici" dedi.

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, "Aşılamanın hız kazanması, kısıtlamaların kaldırılması hem toplum sağlığımız hem de ekonomimiz açısından ümit verici" dedi.

Acı, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında açıklanan, kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik atılan adımlar ve bu adımların ekonomiye yansımalarını değerlendirdi. Vaka sayılarındaki düşüşün hala yeterli olmadığını fakat geçtiğimiz aylara oranla umut verici rakamlara ulaşıldığının altını çizen ATO Meclis Başkanı Acı, şunları kaydetti:

"Aşı konusunda vatandaşlarımızın duyarlılığının artması, bu süreci daha hızlı tamamlayacağımız anlamına gelecektir. Aşı yaptırmak, koronadan korunmak için şu an da en etkili çözüm olarak önümüzde durmaktadır. Atılan adımlar sonucunda kazanımları heba olmaması için rehavete kapılmamak, en dikkat etmemiz gereken konu olmalıdır. Şehrimiz bu konuda çok iyi konumda. Ben Adanalı hemşehrilerimize, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve sağlıkçılarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Her konuda olduğu gibi salgınla mücadele de en önde yer almıştır."

"Çağrılarımız karşılık buldu"

Adana Ticaret Odası olarak üyelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak adına tüm imkanların seferber edildiğini belirten Başkan Acı, özellikle borç yapılandırmaları konusunda ve nefes kredisinin şartları konusunda çağrıların hızla yanıt bulduğunu kaydetti.

Acı açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması konusundaki girişimlerimiz sonuç buldu ve Odamız ve diğer kamu alacaklarında bir kez daha yapılandırma imkanı oluştu. TOBB öncülüğünde üyelerimize kredi desteği çalışmamız ve başvurularımız başladı. Her ne kadar faiz oranları genel anlamda yüksek olsa da can suyu olması adına destek kredileri finansman açığına bir nebze çare olacaktır. Adana Ticaret Odası olarak daha çok üyemizin faydalanması için Nefes Kredisinin düzenlenmesi talebimizi ilettik ve girişimlerimiz sonucunda, yüzde 25 ciro kaybı olanların Nefes Kredisi çekebileceği şartı kaldırıldı. Böylece daha çok üyemizin kredi kullanımına imkan sunuldu. Üyelerimiz için tüm gücümüzü ortaya koymaktayız. Yüz yüze toplantılarımızı başlattığımızda daha verimli bir sürece gireceğimizi, üyelerimiz için daha faydalı işlere imza atacağımızı ifade etmeliyim. Rehavete kapılmadığımız sürece fiziki toplantılarımızı en kısa zamanda başlatacağımıza inanıyorum. "

"Esnaf artık nefes alacak"

Bakanlar Kurulu'ndan çıkan karar neticesinde 1 Temmuz'dan itibaren birçok kısıtlamanın kaldırıldığını hatırlatan İsmail Acı, bu kararın esnafa nefes aldıracağını ifade etti. "Çok zor bir dönemden geçen tüccarımız için artık işe koyulma vakti" diyen Acı, "Özellikle hizmet sektörünün pandemi kurallarını aksatmadan vereceği hizmetin tüm sektörleri doğrudan etkileyecek olması ekonomimiz için büyük bir ivme olacaktır" şeklinde konuştu.

Adana'nın üreten bir şehir olma yolunda ilerlemesi ve pandemi sonrasında hızlı bir sıçrama yapması gerektiğinin altını çizen ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, markalaşmanın önemi hakkında da tavsiyelerde bulundu.

Adana'nın kendi markalarını oluşturması ve e-ticarete ağırlık vererek dünyanın her noktasına ulaşması gerektiğini vurgulayan Acı, sözlerine şunları ekledi:

"Üyelerimizden istirhamım, markalaşalım ve mevcut markalarımızı büyütelim. Yılbaşından bugüne şehrimizde ciddi oranda şirket kuruluşu yapıldı. Bu pandemiden sonrası ekonomimizin çok daha iyi olacağının işareti. Esnaflarımıza bol kazançlar diliyorum. Geçirmiş olduğumuz bu zorlu süreçteki kayıplarımızı umarım hızla telafi ederiz. Ben vatandaşlarımızdan da yerel tüccarımızı tercih etme konusunda göstereceği hassasiyete de güveniyorum. Hep birlikte ülke olarak bu zor günleri geride bırakıp, aydınlık yarınlara merhaba diyeceğimiz günlerin çok uzakta olmadığına eminim." - ADANA

ATO Meclis Başkanı Acı: Güzel günler uzak değil

Meclis Başkanı, Ticaret, Kabine, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO Meclis Başkanı Acı: 'Güzel günler uzak değil' - Son Dakika Ekonomi


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