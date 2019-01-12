ATO Meslek Komiteleri Başkent İçin Çalıştı

Ankara Ticaret Odası (ATO) meslek komiteleri, geçen yıl 881 toplantı gerçekleştirerek üyelerinin sorunlarını masaya yatırdı, başkent ekonomisinin çarklarının düzenli dönmesine katkı sundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) meslek komiteleri, geçen yıl 881 toplantı gerçekleştirerek üyelerinin sorunlarını masaya yatırdı, başkent ekonomisinin çarklarının düzenli dönmesine katkı sundu.



ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentte ticareti geliştirmek, ürün ve hizmet kalitesini artırmak, Ankara markalarının yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yer almasını sağlayarak rekabet güçlerini artırmak ve sektör sorunlarına çözüm bulmak amacıyla belirlenen 950 sorun ve çözüm önerisi ATO yönetimi tarafından 16 bakanlık ve 120 ayrı kuruma iletildi.



Ankara Ticaret Odasının 67 meslek komitesi 2018'de 881 toplantı gerçekleştirdi. Meslek komiteleri aldıkları kararlarla başkent ekonomisinin çarklarının düzenli dönmesini sürdürmesine katkı sağladı. Sorunların tespit edilerek doğru çözüm önerilerinin sunulmasıyla hükümetin yaptığı düzenlemelerden tüm ATO üyeleri faydalandı.



Meslek komitelerinin çalışmalarını değerlendiren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, komitelerin, Oda yönetiminin çalışmalarına da yön verdiklerini belirtti. Baran, "ATO çalışmalarında demokrasi tam olarak işledi. Komitelerimiz sektörlerin nabzını doğru tuttu, yerinde çözüm önerileri üretti. 157 bin üyemizin sesi olmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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