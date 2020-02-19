ATO mesleki eğitime destek vermeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO mesleki eğitime destek vermeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

ATO mesleki eğitime destek vermeye devam ediyor

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara iş dünyası olarak sektörde çalışacak öğrencilerin bilgisini pratiğe dönüştürerek gelişmelerini, bu sayede hizmet sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilmesini hedeflediklerini bildirdi.

ATO mesleki eğitime destek vermeye devam ediyor, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara iş dünyası olarak sektörde çalışacak öğrencilerin bilgisini pratiğe dönüştürerek gelişmelerini, bu sayede hizmet sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilmesini hedeflediklerini bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi Çıraklık Atölyesi, odanın destekleriyle yenilendi.

Baran atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin kalitesinin nitelikli iş gücü anlamına geldiğini belirterek, eğitime yapılan katkıların misliyle iş hayatında karşılığını bulduğunu ifade etti.

Altındağ'da 1987'de eğitim vermeye başlayan Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezinin Ankara'nın nadir çıraklık eğitimi veren kurumlarından biri olduğuna dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır Ankara'nın bu bölgesinde ticaretin usta-çırak ilişkisiyle geliştiği Ahilik geleneğini bugünün okul sıralarındaki gençler sürdürecek. Bu noktada bize gençlerimizi destekleyip eğitimlerine katkıda bulunmak düşer. Ankara iş dünyası olarak sektörde çalışacak öğrencilerin bilgisini pratiğe aktararak gelişmelerini ve hizmet sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilmesini hedefliyoruz."

Ankara Ticaret Odası, Baran Ankara, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sarhoş vatandaşı darbeden bekçilerin görüntüsü tepki çekti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek Rekabet Kurulu; Denizbank, TEB ve QNB Finansbank`ın ortak ATM kullanmasına süresiz muafiyet verdi Davutoğlu cephesinden İmamoğlu'nu zora sokan düzenlemeye sert tepki: Vatandaşı cezalandırıyorlar

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 18:54:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ATO mesleki eğitime destek vermeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]