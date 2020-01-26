ATO'nun deprem bölgesi için hazırladığı yardım tırları yola çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO'nun deprem bölgesi için hazırladığı yardım tırları yola çıkarıldı - Son Dakika Ekonomi

ATO'nun deprem bölgesi için hazırladığı yardım tırları yola çıkarıldı

6 saat önce

Ankara Ticaret Odasınca (ATO) Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgeye yardım tırları gönderildi.

ATO'nun deprem bölgesi için hazırladığı yardım tırları yola çıkarıldı, System.String[]

Ankara Ticaret Odasınca (ATO) Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgeye yardım tırları gönderildi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgeye hareket eden yardım tırlarında, Elazığ AFAD'a ulaştırılmak üzere, ilgili kurumların talebi doğrultusunda ısıtıcı, battaniye, yastık, çocuk bezi, bot, mont, su gibi temel ihtiyaç maddeleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen verilen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun 157 bin üyesiyle, devletin ve milletin yanında olduğunu belirtti.

Baran, "Tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlü bir devletin mensubuyuz. Nerede afet olsa orada birlik olup gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Bize nerede ihtiyaç duyulursa orada olmaya hazırız. Yardım tırlarımızı göndermeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası, Deprem, Elazığ, AFAD, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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