ATO'nun deprem bölgesine yardım tırları yola çıkmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATO'nun deprem bölgesine yardım tırları yola çıkmaya başladı - Son Dakika

ATO'nun deprem bölgesine yardım tırları yola çıkmaya başladı

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem felaketi nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek olmak için ihtiyaç duyulan malzemeleri içeren yardım tırları, yola çıkmaya başladı.

ATO'nun deprem bölgesine yardım tırları yola çıkmaya başladı, System.String[]

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem felaketi nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek olmak için ihtiyaç duyulan malzemeleri içeren yardım tırları, yola çıkmaya başladı.


ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerinden yardım gelmeye devam ettiğini ve Elazığ'a tır göndermeyi sürdüreceklerini belirterek, "157 bin üyemizle devletimizin de milletimizin de yanındayız" dedi.


Ankara Ticaret Odası'nın merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve bazı illerde de hissedilen 6,8 şiddetindeki depremin hemen ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çağrısı üzerine ve Ankara Valiliği öncülüğünde başlattığı kampanyada yardım tırları yola çıkmaya başladı. ATO'nun çağrısıyla ATO üyeleri ve Ankaralı vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen yardımlar ATO Bahçesi'nde tırlara yüklendi. Yükleme işlemlerine ATO Başkanı Baran da katıldı. Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, depremden etkilenen tüm vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerin ileten Baran, "Tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlü bir devletin mensubuyuz. Nerede afet olsa orada birlik olup gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Biz de Ankara Ticaret Odası olarak 157 bin üyemizle devletimizin de milletimizin de yanındayız. Bize nerede ihtiyaç duyulursa orada olmaya hazırız. Yardım tırlarımızı göndermeye devam edeceğiz" diye konuştu.


ATO'nun yardım tırlarında, ilgili kurumların talebi doğrultusunda hazırlanan ısıtıcı, battaniye, yastık, çocuk bezi, bot, mont, su gibi temel ihtiyaç maddeleri yer alıyor. ATO'nun yardım tırı Malatya AFAD'a ulaştırılacak. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arama-kurtarma ekipleri çalışmaların sonlanmasıyla birlikte deprem bölgesine veda etti
Bakan Ziya Selçuk'tan deprem bölgesinde eğitimin başlamasına ilişkin açıklama Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist gizlendikleri evlerde yakalandı Mehmetçik, ayağında çorap olmayan depremzedeye kendi çorabını giydirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 17:04:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ATO'nun deprem bölgesine yardım tırları yola çıkmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]