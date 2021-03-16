ATO'nun emlak danışmanlığı eğitimini tamamlayan katılımcılar sertifikalarını aldı - Son Dakika

ATO'nun emlak danışmanlığı eğitimini tamamlayan katılımcılar sertifikalarını aldı

16.03.2021 11:10
ATO'nun emlak danışmanlığı eğitimini tamamlayan katılımcılar sertifikalarını aldı, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Başkent Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen emlak danışmanlığı eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Başkent Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen emlak danışmanlığı eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. ATO Başkanı Gürsel Baran "Üniversite-reel sektör işbirliğinin en güzel örneğini sergiledik. Bu çalışmalarla üyelerimizi sektörlerinde lider hale getirmek istiyoruz" dedi.

ATO'nun 62 No'lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi'nin Başkent Üniversitesi işbirliğinde düzenlediği "Emlak Danışmanlığı Sertifikalı Eğitim Programı"nı tamamlayan katılımcılara belgeleri ATO Meclis Salonu'nda düzenlenen törenle takdim edildi. Törende açılış konuşmasını yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren firmalarda görev alan "sorumlu emlak danışmanı"nın en az 100 saatlik eğitim almış olması zorunluluğu üzerine Başkent Üniversitesi ile eğitim programını hayata geçirdiklerini söyledi. Yasal düzenleme ile ihtiyaç fazlası, yetkisiz, belgesiz ve kayıt dışı işlerin önüne geçilebileceğini kaydeden Baran, "Bu sektör dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sektörlerden birisi. İnşaat sektörünü sırtlayan alanlardan biri olan emlak sektöründe geçtiğimiz yıl İran, Irak, Azerbaycan, İngiltere, Almanya ve Çin gibi pek çok ülkeden binlerce insan ülkemizden konut almaya geldi ve emlak danışmanları ile muhatap oldu. Onlara hizmet veren danışmanların yeterli, donanımlı olması lazım. Bu ülkenin ekonomisine sağlanan katkı açısından bile baktığımızda çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

ATO olarak ihtiyacın olduğu her alanda eğitim vermeye devam ettiklerini belirten Baran, ATO'nun görevlerinden birinin de üyelerini donanımlı hale getirmek olduğunu söyledi. Baran, "Üyelerimizi sektörlerinde lider hale getirme gayretimiz var. Biz bu eğitimlerin öneminin farkındayız. Bu nedenle eğitimlerin sadece kendi üyelerimize değil, Ankara'da emlak sektöründe faaliyet gösteren herkese açılması yönünde adım attık. Hiç fark etmeden üyemiz olsun olmasın eğitim programlarını herkese açtık. Buna da devam edeceğiz. Başkent Üniversitesi'ne ve Komite Üyelerimize tüm gayretleri için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Emlak danışmanları yetki belgesiz çalışamayacak

62 No'lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Erdoğan Yıldırım da konuşmasında 100 saatlik eğitimi tamamlayarak sertifika almaya hak kazananları tebrik etti. Dünyada itibarlı bir meslek olan emlak danışmanlığının Türkiye'de de yetki belgesi ile hak ettiği seviyeye yükseleceğini dile getiren Yıldırım, "Yeni yönetmelikle birlikte yetkisiz ilan verilmeyecek, yetkisiz satış yapılmayacak, tapu dairelerine yetkisiz gidilemeyecek. Kayıt dışılıktan mustarip olmuştuk, artık 31 Mart'tan sonra yetki belgesini alamayan meslektaşlarımız bu işi yapamayacaklar. Müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek için Başkent Üniversitesi ile hazırladığımız eğitim programının çok faydasını göreceğimize inanıyorum" dedi.

"ATO ile birlikte çok katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Başkent Üniversitesi ve ATO'nun çalışmalarının sivil toplum üniversite işbirliğine iyi bir örnek teşkil ettiğini söyledi. Başkent Üniversitesi olarak üniversite dışında bir sertifika programını ilk defa ATO'da düzenlediklerini kaydeden Haberal, "Bu hepimiz için önemli bir faaliyet. Sektörün temsilcilerinin zamanını ayırarak mesai saati dışında, akademisyenlerimizle bir araya gelmesi çok kıymetli. Ülkemizde inşaat sektörü lokomotif bir sektör. Buradan yola çıkarak emlak danışmanlığı ve benzeri faaliyetlerin sertifika programlarından geçmesi son derece önemli. Ankara'mıza ve ülkemize ATO ile birlikte çok farklı alanlarda katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ATO Başkanı Gürsel Baran, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve 62 No'lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Erdoğan Yıldırım tarafından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Abdülkadir Varoğlu, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Prof. Dr. Feride Bahar Işın, Bilal Aygıt, Av. Kudret Çöçü, Özcan Temuer, Hasan Ağca'ya eğitim programına yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi.

Sertifika programını başarıyla tamamlayan 82 katılımcıya da belgelerinin verildiği programa 62 No'lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hüsnü Döğer ve Komite Üyeleri Mustafa Uludağ ile Kasım Yıldız da katıldı. - ANKARA

ATO'nun emlak danışmanlığı eğitimini tamamlayan katılımcılar sertifikalarını aldı
ATO'nun emlak danışmanlığı eğitimini tamamlayan katılımcılar sertifikalarını aldı
ATO'nun emlak danışmanlığı eğitimini tamamlayan katılımcılar sertifikalarını aldı
ATO'nun emlak danışmanlığı eğitimini tamamlayan katılımcılar sertifikalarını aldı
ATO'nun emlak danışmanlığı eğitimini tamamlayan katılımcılar sertifikalarını aldı

Ankara Ticaret Odası, Başkent Üniversitesi, Türkiye, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO'nun emlak danışmanlığı eğitimini tamamlayan katılımcılar sertifikalarını aldı - Son Dakika Ekonomi


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