ATO'nun eski başkanı Ziya Şensal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATO'nun eski başkanı Ziya Şensal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

ATO'nun eski başkanı Ziya Şensal son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uzun yıllar Ayvalık Ticaret Odası Başkanlığı görevinde bulunan ilçenin tanınmış zeytinyağı sanayicilerinden Ziya Şensal'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

ATO'nun eski başkanı Ziya Şensal son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uzun yıllar Ayvalık Ticaret Odası Başkanlığı görevinde bulunan ilçenin tanınmış zeytinyağı sanayicilerinden Ziya Şensal'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.


Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uzun yıllar Ayvalık Ticaret Odası Başkanlığı görevinde bulunan ilçenin tanınmış zeytinyağı sanayicilerinden Ziya Şensal, 78 yaşında hayatını kaybetti. Şensal'ın cenazesi bugün Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ndeki Hacı Bayram Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Altınova Kabristanlığı'nda toprağa verildi.


Ayvalık'ın sevilen simalarından Ziya Şensal'ın cenazesinde, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ın tanınmış iş adamları, Ayvalık Ticaret Odası üyeleri başta olmak üzere oda başkanları, siyasi parti üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcilerinin yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu. Gözyaşlarının adeta sele döndüğü cenazede Ziya Şensal'ın eşi Zehra Şensal, oğulları Şükrü ve Aydın Şensal ile eski Belediye Başkanı Rahmi Gençer ile eşi Yasemin Gençer'in derin üzüntüleri ise dikkatlerden kaçmadı.


Ayvalık'ta herkesin gönüllerine dokunmasının yanı sıra sempatikliği, yardımseverliği ve insanlığıyla yüreklerde yer bulan Ziya Şensal'ın ölümü üzüntüyle karşılandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:55 Kaynak: İHA
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