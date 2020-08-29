ATO'nun İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi'nden "Ödeme" sorununa çözüm arayışı - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ilaç ve tıbbi cihaz üretiminin ülkeler için savunma sanayi kadar stratejik olduğunu belirterek, sağlık sektöründe yerli ve milli üretimi sağlayan işletmelerin ayakta kalmasının tüm dünyanın tıbbi malzemeye ihtiyaç duyduğu süreçte büyük önem taşıdığını söyledi.

ATO 3 No'lu İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Başkanı Metin Demir ve Komite üyeleri, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret ederek, sektörün kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarının tahsilinde yaşanan sıkıntılar ile çözüme yönelik talep ve önerilerini dile getirdi. Yaklaşık 400'ü üretici olmak üzere 2 bin civarında Küçük ve Orta Boy İşletme'nin, kamu ve üniversite hastanelerinden gerçekleştiremediği tahsilat nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını belirten Demir, ödeme sürelerinin kamu hastanelerinde 14, üniversite hastanelerinde ise 36 aya yaklaştığını söyledi. Demir, "Üreticilerin satışını yaptığı ürünün parasını tahsil edememesi sektörümüzün en önemli sorunu. Sektörün verimli çalışabilmesi, geleceğe yönelik planlama yapabilmesi için tahsilat sorunu çözüme kavuşturulmalı" dedi.

Sağlık sektöründe yerli ve milli üretimin önemine dikkat çeken Demir, "İşletmelerimiz tedarik ve üretim süreçlerini sağlıklı bir şekilde sürdürürken kamu ve üniversite hastanelerinden geciken ödemelerin yapılmasını talep ediyor. Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması bakımından firmalarımızdaki nakit akışlarının aksatılmaması son derece önemli" diye konuştu. Demir, tahsilatla ilgili Covid-19 salgını öncesinde de sorunların yaşandığını kaydetti.

"Tıbbi cihaz sektörü savunma sanayi kadar önemli"

ATO Başkanı Baran da konuşmasında, hükümetin, pandemi sürecinde özellikle yerli üretim yapan sektörlerde yeterli desteği verdiğine dikkat çekti. İlaç ve tıbbi cihaz üretiminin ülkeler için savunma sanayi kadar stratejik olduğunu kaydeden Baran, sağlık sektöründe yerli ve milli üretimi sağlayan işletmelerin ayakta kalmasının tüm dünyanın tıbbi malzemeye ihtiyaç duyduğu süreçte büyük önem taşıdığını söyledi. Baran, "Sağlık sektörü Covid-19 pandemisi nedeniyle zorlu bir dönem geçiriyor ancak bununla beraber içinde yaşadığımız süreçte ilaç ve tıbbi cihaz sanayimizin büyümesi ve gelişmesi için üreticisinden satıcısına, kullanıcısına kadar tedarik zincirindeki tüm paydaşların işbirliği ve güç birliğine ihtiyaç var. Sektörün tahsilat sorununa çözüm üretilmesi, üretimin devamlılığı açısından da önem taşımaktadır" dedi. - ANKARA