ATO'nun "İş İnsanları Seminerleri" 26 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO'nun 'İş İnsanları Seminerleri' 26 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika Ekonomi

ATO'nun "İş İnsanları Seminerleri" 26 Şubat'ta başlayacak

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO), üye firmaların verimli çalışmaları ve kendi sektörlerinde başarılı olmalarına katkı sağlamak amacıyla 26 Şubat-13 Mart tarihlerinde "İş İnsanları Seminerleri" adı altında eğitim programları gerçekleştirecek.

ATO'nun

Ankara Ticaret Odası (ATO), üye firmaların verimli çalışmaları ve kendi sektörlerinde başarılı olmalarına katkı sağlamak amacıyla 26 Şubat-13 Mart tarihlerinde "İş İnsanları Seminerleri" adı altında eğitim programları gerçekleştirecek.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Meclis Salonu'nda ücretsiz verilecek eğitimlerde "Z Kuşağının Yönetimi", "İnsan Kaynakları Süreçleri", "Finansal Tablolardaki Kilit Noktalar", "Satışta Yeni Yaklaşımlar" gibi konular ele alınacak.

Seminer programlarında yöneticiler, iş insanları ve yönetici adaylarına, bugünün teknolojisi ve iletişimine uygun yönetim teknikleriyle etkin liderlik kavramları anlatılacak.

Seminer programlarına katılmak isteyenler online kayıtlarını "www.atonet.org.tr" internet adresinden yapabilecek.

"Eğitim programlarıyla üyelerimizi destekliyoruz"

ATO Başkanı Gürsel Baran, kültürel çeşitlilik, küreselleşme ve bilginin getirdiği hızlı değişimin iş hayatında da gelişimi zorunlu kıldığını ifade etti.

Yöneticilerin, iş gücünü, finansmanı ve pazarlama dahil işletmelerdeki tüm süreçleri bir orkestra şefi gibi doğru yönetebilmeleri halinde başarıya ulaşacağını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Üye işletmelerimizin verimli çalışması, sektörlerinde başarılı olması, insan, para ve diğer kaynakların verimli kullanılması için önce yöneticilerimizin donanımlarının artması gerekiyor. Biz de ATO olarak düzenlediğimiz eğitim programlarıyla üyelerimizi destekliyor, onları geleceğe hazırlıyoruz."

Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:14 Kaynak: AA
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