ATO'nun serebral palsili gençler için başlattığı "e-ticaret" eğitimlerinin ilki tamamlandı - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, serebral palsili gençlerin, aldıkları "e-ticaret ve e-ihracat" eğitimleriyle önce aile ekonomilerine ardından şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını bildirdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Odanın "E-Ticaret ve E- İhracat Seferberliği" kapsamında hayata geçirdiği ve SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören serebral palsili gençlerin faydalandığı "e-ticaret ve e-ihracat" eğitimlerinin ilk etabı tamamlandı.

ATO İDEA Mesleki Yeterlilik Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen eğitime katılan 60 serebral palsili gence, e-ticaret ve e-ihracat eğitim sertifikaları, düzenlenen törenle verildi.

Baran, törende yaptığı konuşmada, serebral palsili gençlerin hayata katılmasını sağlayacak çalışmalara destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Kıymetli bir projenin ilk etabını bitirdik. Bu proje neticesinde gençlerimiz aldıkları eğitim ile önce aile ekonomilerine ardından şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınıyla e-ticaret ve e-ihracatın çok hızlı bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Baran, gençlerin aldıkları eğitimle söz konusu pazarda yerlerini alabileceklerinin altını çizdi.

Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakaş da ATO'ya, sağladığı eğitim imkanı için teşekkürlerini iletti.

SERÇEV öğrencilerine yönelik e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri üç grup olarak devam edecek.