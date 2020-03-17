ATO'nun video konferanslı toplantıda ekonomik önlemler görüşüldü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO'nun video konferanslı toplantıda ekonomik önlemler görüşüldü - Son Dakika Ekonomi

ATO'nun video konferanslı toplantıda ekonomik önlemler görüşüldü

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO), korona virüs tedbirleri kapsamında bu haftaki Yönetim Kurulu Toplantısı'nı video konferans aracılığıyla yaptı.

ATO'nun video konferanslı toplantıda ekonomik önlemler görüşüldü, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO), korona virüs tedbirleri kapsamında bu haftaki Yönetim Kurulu Toplantısı'nı video konferans aracılığıyla yaptı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın makamında, Yönetim Kurulu Üyelerinin de ekran karşısında olduğu toplantıda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını gündemi oluşturdu.


Toplantıda, İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesiyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan ve yaklaşık 66 bin kişiye istihdam sağlayan ATO Üyesi 8 bin 269 işletme için alınabilecek ekonomik önlem talepleri ele alındı. Toplantının bitiminde ATO Başkanı Baran, Yönetim Kurulu'nun korona virüs önlemlerine ilişkin tespit ve önerilerini aktardı.


Baran, Başkent'te işyeri faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması kararının ekonomik sonuçlarından etkilenecek kişi sayının işveren, çalışan ve aileleriyle birlikte değerlendirildiğinde 265 bini bulduğunun tahmin edildiğini söyledi. Baran, 8 bin 269 işletme sahibi ile 66 bin çalışanın korona virüs önlemlerinden asgari düzeyde etkilenmesi için alınması gereken önlemleri şöyle açıkladı:


"Lokanta, kafe gibi ana faaliyet alanı yeme-içme olan 6 bin 362 işletme; tiyatro, sinema, konser salonu, düğün salonu gibi ana faaliyet alanı organizasyon olan bin 28 işletme; spor, hamam, kaplıca, masaj salonu SPA alanında faaliyet gösteren 593 işletme ile oyun ve çocuk eğlence alanında faaliyet gösteren 286 işletme olmak üzere toplam 8 bin 269 işletmenin faaliyeti geçici süreyle durduruldu. Odamız tarafından yapılan çalışmaya göre bu işletmelerde yaklaşık 66 bin kişinin istihdam edildiği belirlendi. İşverenler, çalışanlar ve aileleriyle birlikte dikkate alındığında işyeri faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının ekonomik sonuçlarından etkilenecek kişi sayısının 265 bin olduğu öngörülüyor. Hükümetimizin korona virüs salgınının yayılmaması için aldığı önlemleri desteklemekle birlikte, bu sürecin sonunda hizmet sağlayan, üretim ve ticaret yapan ve istihdam oluşturan işletmelerin altından kalkamayacağı bir ekonomik tabloyla karşı karşıya kalmaması için bazı desteklere ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz."


İstihdam edilenler için destek talepleri


Baran, faaliyeti durdurulan işletmelerde istihdam edilen çalışanların çoğunun günlük yevmiyeyle çalıştığını hatırlatarak, "Bu çerçevede; faaliyeti durdurulan işletmelerde istihdam edilen çalışanların çoğu, aylık ücret yerine, günlük yevmiye veya haftalık ücret almaktadır. İşletmenin gelir sağlayamaması doğrudan çalışanın gelir sağlayamaması anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu şekilde çalışan kişilerin ve bakmakla yükümlü olduğu ailelerinin mağdur olmaması için, İşsizlik Sigortası Fonundan destek sağlanması. İşyeri faaliyeti durdurulan işletme sahipleri ile bu işletmelerde istihdam edilen işçilerin kredi taksit ödemelerinin ertelenmesi. Geçici olarak faaliyeti durdurulan işletmelerde çalışan personelin su, elektrik, doğal gaz ve telefonlarının kesilmemesi ve ödeme tarihi gelmiş faturalarının ödemeleri ile kredi kartı borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, işyerleri kapanan işverenlerin ise; KOBİ statüsünde olan ve geçimini günlük/ haftalık işyeri gelirinden sağlayanlarına İşsizlik Sigortası Fonundan geçim desteği verilmesi, 'Mücbir sebep' hali tanınarak; Kredi borçlarının, kamu/özel bankalar ayrımı yapılmadan, faizsiz olarak ertelenmesi, çalışanlarına yönelik SGK primi ödemelerinin ertelenmesi, devletin kiracısı konumundaki işverenlerin kira ödemelerine kolaylık getirilmesi, vergi mükelleflerinin vergisel ödevlerini ifa yükümlülükleri, vergi beyannamesi verme yükümlülüğünün üç ay ertelenmesi, süresi dolan veya yenilenmesi gereken idari ve ticari işlem ve belgelerin sürelerinin ertelenmesini talep ediyoruz" ifadelerine kullandı.


ATO'dan korona virüse karşı üyelerine ücretsiz e-Belge hizmeti


ATO Başkanı Gürsel Baran, E-ATO üzerinden verilen elektronik belgelerle ilgili, "Bu süreçte Ankara Ticaret Odası olarak, üyelerimizi desteklemek, hijyen kuralları içinde ticaretin devamını sağlamak amacıyla, E-ATO üzerinden verdiğimiz elektronik belgeleri, üyelerimizin Nisan ayı sonuna kadar ücretsiz alabilmesini sağlıyoruz. Bu çerçevede üyelerimiz Odamız hizmet binasına gelmelerine gerek olmadan, kayıt sureti, ihale durum belgesi ile bu belgelerin İngilizcelerini E-ATO uygulaması üzerinden ücretsiz olarak temin edebilecekler. Ankara Ticaret Odası olarak, daha önce üç kez hayata geçirerek üyelerimize finansman imkanı sağladığımız KOBİ Destek Kredisi'nin yeniden yapılabilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mize başvuruda bulunduk. Hükümetimizin gerek korona virüs salgını için gerekse önlemler nedeniyle sekteye uğrayan ülke ekonomisi için gerekli önlemleri alacağına inanıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu sürecin en kısa sürede atlatılmasını temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de koronavirüs tedavisi gören Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu         
12:25
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil         
11:58
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı         
11:36
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak 520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak         
10:25
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi         
10:04
Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı         
09:57
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 01:03:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ATO'nun video konferanslı toplantıda ekonomik önlemler görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]